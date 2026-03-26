Gamer juega World of Warcraft ¡solo con la mente! No necesita controles físicos: Esta es su historia

La tecnología volvió a sorprender a todo el mundo con un avance que parece salido de la ciencia ficción, pues recientemente un paciente de Neuralink fue capaz de jugar a World of Warcraft únicamente con el poder de su mente, esto gracias al implante cerebral N1, dispositivo que, de acuerdo con lo que se ha revelado, está diseñado para traducir señales neuronales en comandos digitales.

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¿Cómo funciona el implante cerebral N1?

Jon Noble es un veterano del ejército británico, el cual formó parte de los primeros ensayos clínicos relacionados con esta innovadora tecnología. El dispositivo fue colocado mediante un sistema robótico que implantó más de mil hilos ultrafinos en la corteza motora, lo que permitió que el cerebro fuera capaz de enviar señales directamente a una computadora.

It’s hard to believe it’s already been 100 days since I received my Neuralink N1 implant. Looking back, the whole journey feels like science fiction that somehow became my everyday reality.



The surgery on Day 0 was surprisingly easy. A quick general anaesthetic, a small… pic.twitter.com/jmqA428RuV — Jon L. Noble🇬🇧 (@CheckCanopy) March 22, 2026

De acuerdo con lo que se reveló, durante el proceso de calibración, Jon fue capaz de mover el cursor, escribir y ejercer acciones dentro del videojuego sin la necesidad de un mouse ni teclado. Lo más sorprendente es que, conforme pasaban las semanas, la sincronización entre el cerebro y la interfaz mejoró de manera importante, logrando una experiencia más fluida dentro del mundo virtual.

World of Warcraft controlado con el pensamiento

Llegando a los 100 días con el implante instalado, Jon logró participar en misiones y exportar el universo de World of Warcraft utilizando únicamente la intención de sus pensamientos, que lo llevó a señalar que esta iniciativa representa una nueva manera de interactuar con la tecnología, abriendo un sinfín de posibilidades, especialmente para personas con movilidad limitada.

Neuralink in action. Jon L. Noble gaming powered by thought only.



It amazes him every day. No hands. No controller.



Character movement driven by neural signals alone.



Brain to screen. Life-changing.@Neuralink @CheckCanopy https://t.co/csBbI17Gjf pic.twitter.com/frfWSHypHu — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 24, 2026

Un avance que podría transformar la accesibilidad digital

A pesar de que las investigaciones de esta tecnología siguen en etapas iniciales, el desarrollo de interfaces cerebro-computadora se presenta como la puerta para posibilidades infinitas para mejorar la calidad de vida de pacientes con limitaciones motoras y un cambio radical entre humanos y tecnología.