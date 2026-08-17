Hellboy vuelve con dos historias oscuras que llegarán en 2026: Esto sabemos sobre los esperados lanzamientos

Oficialmente, se ha revelado que Hellboy regresará en 2026, con dos nuevas historias ambientadas dentro del universo de Mike Mignola. Se espera que Hellboy: Nothing But Blood llegará el 7 de octubre, mientras Parade of Horrors debutará el 16 de diciembre. Esto es todo lo que debes saber sobre la expansión del universo de Rojo.

Ahora lee: 4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para enseñar respeto a los adultos mayores

¿Qué se sabe sobre los dos nuevos lanzamientos de Hellboy dentro del universo creado por Mike Mignola?

Los fans de Hellboy recientemente han comenzado a encender las especulaciones sobre el futuro del antihéroe, tras darse a conocer que Mike Mignola regresa oficialmente a su aclamada saga con dos nuevas miniseries de dos números cada una publicadas por Dark Horse Comics para el otoño de 2026. Lo que ha generado expectativas, pues se espera que las nuevas entregas exploren aspectos más oscuros dentro del Infierno.

¿De qué tratan las nuevas entregas de Hellboy por Mike Mignola

El primer tono - Hellboy in Hell: Nothing But Blood se espera que llegue este 7 de octubre del 2026, y se ha adelantado que contará con Mike Mignola como escritor, mientras que Cyrille Pomès será quien lo ilustre, además de los colores de Dave Stewart y rotulación de Clem Robins.

La trama se sitúa dentro de los sucesos del número 8 de la serie original (“The Hounds of Pluto”, Parte Dos), en donde el antihéroe rescata a una joven perseguida por bestias aladas en medio de un violento Pandemonium

El segundo tomo: Hellboy in Hell: Parade of Horrors se espera que llegue el próximo 16 de diciembre del 2026, y de igual manera contará con Mike Mignola como escritor y dibujos de Márk László, mientras que el color será brindado por Dave Stewart y la rotulación de Clem Robins.

Para esta historia se espera que la trama funcione como la continuación directa del evento anterior, la cual lleve a Rojo a presenciar una lúgubre y extraña procesión en el Infierno tras la muerte de Satanás.