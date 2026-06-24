7 nuevos juguetes de Kpop Demon Hunters: fotos, precios y dónde comprarlos

Ha pasado un año desde el estreno de una de las cintas animadas más impactantes de los últimos años: Kpop Demon Hunters. Para celebrar el primer aniversario de la película, Mattel ha lanzado toda una nueva colección de juguetes inspirada en las Guerras K-pop. Estos nuevos artículos incluyen desde carritos hasta muñecas. Aquí te compartimos todos los detalles.

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Así son los nuevos juguetes de Kpop Demon Hunters: fotos, precios y dónde comprarlos

¡Nadie se queda fuera con la nueva colección de juguetes! Hay artículos para los más pequeños del hogar, figuras de colección y hasta carritos de carreras, así que sigue leyendo y echa un vistazo a estas nuevas creaciones, inspiradas en las HUNTER/X.

Carritos

Precio: $610

¿Un carrito de carreras inspirado en las Guerreras K-pop? ¡Claro que sí! Este modelo cuenta con un estampado de Derpy, el tigre espiritual de la película, dando como resultado un auto verdaderamente increíble.

2 sets de figuras para niños pequeños

Precio: $450 / $670

Esta nueva colección también cuenta con un par de sets de figuras para niños pequeños: uno inspirado en las HUNTER/X y otro en los Saja Boys. El precio de este último es más elevado, dado que cuenta con una figura extra, a diferencia del primero.

Muñeco de Jinu

Precio: $1,650

Se trata de un artículo de colección. En marzo del presente año, se hizo una votación para elegir el diseño del nuevo muñeco en la colección y el ganador fue este Jinu en su versión demoníaca. Si eres fan de la cinta, este muñeco es perfecto para tenerlo en exhibición.

3 nuevas muñecas que cantan: Rumi, Mira y Zoey

Precio: $670 cada una

La compañía de juguetes también lanzó una nueva colección de muñecas de Rumi, Mira y Zoey. A diferencia del lanzamiento original, estas cantan sus más grandes éxitos, llevando la diversión a un nuevo nivel.

| Crédito: Mattel

¿Dónde comprar los nuevos juguetes de las Guerreras K-pop?

La nueva colección de K-pop Demon Hunters está disponible en el sitio web oficial de Mattel Creations, donde puedes realizar tu pedido en línea. Recuerda que el precio puede aumentar según el costo de envío.