5 regalos de Kpop Demon Hunters para celebrar el fin del ciclo escolar

El ciclo escolar llegó a su fin y qué mejor manera de celebrar que con un detalle especial para tu hijo o hija, quien seguro se esforzó bastante a lo largo del año. Bajo esta línea, y si en casa tienes a un pequeño fan de las Guerreras Kpop, a continuación te compartimos 5 ideas de regalos de Kpop Demon Hunters que puedes obsequiar para cualquier tipo de graduación.

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5 ideas de regalos de Kpop Demon Hunters por el fin del ciclo escolar

Desde muñecas hasta peluches, estos son 5 regalos de Kpop Demon Hunters para celebrar el fin de ciclo escolar y sorprender a tu hijo o hija con un detalle sin igual.

Funko POP

Si estás en busca de algo digno de exhibir, ya sea para la decoración de su habitación o algún otro lugar especial, los Funko POP! son una buena opción. Lo mejor es que los puedes conseguir por menos de $300 pesos mexicanos y hay de cualquiera de las HUNTER/X: Rumi, Mira y Zoey.

Funko POP! de Kpop Demon Hunters | Crédito: Funko POP!

Muñecas

Gracias al gran éxito de las Guerreras Kpop, cada una de las HUNTER/X cuenta con su propia muñeca. Si bien el costo es más elevado a comparación de un Funko POP!, la diversión está 100% asegurada.

Muñecas de Kpop Depon Hunters | Crédito: Mattel

Libro de Actividades

Los libros de actividades siempre son un buen regalo, más si se trata de alguno de sus personajes favoritos. En línea puedes encontrar toda una variedad de opciones. Además, son perfectos ahora que vienen las vacaciones de verano, pues tus pequeños se pueden entretener en casa.

Libro de actividades de Kpop Demon Hunters | Crédito: Netflix

Rompecabezas

Este obsequio también es perfecto para pasar el rato y compartir un momento divertido con tus hijos en estas vacaciones de verano. Además, es una actividad que estimula el cerebro. Aquí te compartimos un ejemplo, aunque hay varias opciones en línea.

Rompecabezas de de Kpop Demon Hunters | Crédito: CEACO

Peluches

Los peluches siempre son un buen regalo. Checa esta opción de Derpy Tiger, el tigre espiritual de la película. ¡Es adorable y esponjoso! Seguro, a tu hijo o hija le encantará.