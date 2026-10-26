Lanzan video OFICIAL de Kpop Demon Hunters para aprender la coreografía de “How It’s Done”, canción de HUNTR/X

Tu hija o hijo es fan de las HUNTR/X y no deja de cantar y bailar sus canciones, presta atención que es momento de aprender los verdaderos pasos de Las Guerreras del Kpop, pues se lanzó el video oficial de práctica de baile de “How It’s Done” de KPop Demon Hunters, uno de los temas más reconocidos de la exitosa película. En este nuevo clip Rumi, Mira y Zoey muestran sus movimientos en una sala de ensayo al estilo de los videojuegos que suelen compartir los grupos reales de Kpop para que sus fans aprendan sus coreografías.

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¿Cómo es el video de “How It’s Done” de Kpop Demon Hunters?

El nuevo material audiovisual presenta a las tres integrantes de HUNTR/X practicando juntas la coreografía de “How It’s Done” para que los verdaderos fans puedan seguir sus pasos y finalmente montar la coreografía juntos. Asimismo, en el video se muestra a Rumi, Mira y Zoey con ropa deportiva dentro de un estudio de baile y empiezan a explicar los pasos, sincronización y formaciones esto con el objetivo de mostrarle al público la canción con otra perspectiva en la que pueden participar y divertirse.

Este material ofrece a los seguidores la oportunidad de observar con mayor claridad los movimientos de las protagonistas quienes combinan la energía característica del K-pop con la personalidad de sus personajes.

¿Qué otras canciones tendrán coreografías oficiales?

La sorpresa no se limita a “How It’s Done” ya que también se anunció la publicación de rutinas oficiales de otras canciones como “Golden”, “Takedown”, “Soda Pop” y “Your Idol”.

Según información difundida estos materiales permitirán conocer movimientos y formaciones que no se apreciaron por completo en las escenas originales de la película. Además, los coreógrafos que participaron en la creación de los bailes tendrán presencia en contenidos especiales para explicar algunos de los pasos más representativos.

Con esta iniciativa, el universo musical de HUNTR/X continúa conectando con su público y abre la puerta a que los seguidores conviertan sus canciones favoritas en un reto de baile. Para quienes llevan tiempo intentando seguir el ritmo de “How It’s Done”, el nuevo video es una oportunidad para practicar y demostrar sus mejores movimientos.