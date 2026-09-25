KPop Demon Hunters x Monopoly Go!: anuncian colaboración de Halloween para fans de Las Guerreras KPop

Llegan las buenas noticias para los amantes del Halloween y Kpop Demon Hunters ya que habrá una fusión de estos dos universos donde Rumi, Mira y Zoey llegarán a MONOPOLY GO!. El famoso juego anunció recientemente la colaboración especial con la exitosa película como parte de la temporada de terror “Monster Mash” en la que también se incluirá la franquicia Ghostbusters.

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De acuerdo con la información difundida esta colaboración inició el pasado 23 de septiembre y concluirá hasta el 25 de noviembre por lo que los jugadores podrán encontrar contenido inspirado en las Guerreras del KPop durante casi más de un mes.

¿Qué tendrá la colaboración de KPop Demon Hunters?

La incorporación de KPop Demon Hunters en la famosa franquicia no solo se limita a colocar a los personajes dentro del tablero, sino también podrá participar en minijuegos y aventuras inspiradas en las Guerreras del Kpop, Los Saja Boys, Seúl y el inframundo.

Ante este anuncio uno de los detalles que ha llamado la atención es que esta experiencia está basada en un concierto de HUNTR/X, además de diferentes actividades en las que los personajes y momentos de la película formarán parte de la dinámica y avances del juego.

Datos más importantes de la colaboración de KPop Demon Hunters en MONOPOLY GO!

1.- Forma parte de “Monster Mash”:

La colaboración está integrada en la temporada especial de Halloween de MONOPOLY GO!, llamada “Monster Mash”, que comenzó el 23 de septiembre y terminará el 25 de noviembre de 2026.

2.- HUNTR/X y los Saja Boys llegan al juego:

Los jugadores podrán jugar con los personajes de la película, tanto como los integrantes de Los Sja Boys como las Guerreras del KPop. Además, las experiencias estarán inspiradas en aventuras y en distintos escenarios de la película.

3.- Habrá música de la película:

Por primera vez, MONOPOLY GO! incorporará canciones de una franquicia cinematográfica dentro de estas experiencias. Durante la colaboración podrán escucharse “Golden” y “How It’s Done”, interpretadas por HUNTR/X en la película.

4.- Habrá minijuegos y experiencias especiales:

Entre las actividades anunciadas aparecen Blocks Boutique, carreras por Seúl y el Inframundo, experiencias para construir atracciones con amigos y HUNTR/X.

5.- Contenido de colección:

La temporada contará con 25 nuevos sets de stickers dentro del álbum Mystery Mansion. Dos de ellos estarán dedicados específicamente a los universos de KPop Demon Hunters y Ghostbusters.