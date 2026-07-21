Nueva colección de Kpop Demon Hunters: así son los 7 nuevos juguetes de las Guerreras Kpop

¡Atención fans de Kpop Demon Hunters! Vayan preparando la cartera porque acaban de anunciar una NUEVA colección de juguetes inspirada en el emblemático mundo de las Guerreras K-pop. A diferencia de la mayoría de lanzamientos previos, esta vez, las HUNTER/X no son las protagonistas, sino el adorable y querido tigre espiritual, Derpy. Así que sigue leyendo y entérate de este nuevo lanzamiento, pues la colección incluye diversas variantes de este tierno personaje.

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Así es la nueva colección de juguetes de Kpop Demon Hunters

La nueva colección de juguetes de Kpop Demon Hunters está conformada por 6 llaveros de peluche Derpy y uno de Sussie, su compañera de aventuras de seis ojos. Las variantes disponibles son: Derpy recostado con su maceta, Derpy inclinado, Derpy con expresión indefensa y adorable, Derpy dormilón con una gran burbuja de mocos, Derpy boca arriba, con la barriga descubierta para que lo rasquen, y Derpy sentado con una macetita. Sussie también cuenta con su propio llavero de colección. Aquí te compartimos los 7 nuevos juguetes de Kpop Demon Hunters:

¿Cómo adquirir los NUEVOS llaveros de Kpop Demon Hunters?

Estos adorables llaveros pueden adquirirse en la compra de un paquete de ramen instantáneo edición especial, disponible en tiendas seleccionadas de Estados Unidos. Cada uno de ellos, viene acompañado de un llaverito de peluche coleccionable de Derpy, de aproximadamente 10 a 15 minutos de altura, así como una tarjeta de colección especial. Cabe mencionar que los peluches son aleatorios, ya que vienen en una caja sorpresa; con el objetivo de elevar la experiencia y emoción del consumidor. ¿Estás listo para coleccionarlos todos?

¿Dónde ver Kpop Demon Hunters en México?

La película de Kpop Demon Hunters está disponible para ver en streaming en México. Desde su estreno en junio de 2025, la cinta ha sumado más de 650 millones de reproducciones a nivel global. Gracias a su exponencial éxito, una segunda entrega ha sido confirmada, aunque lo más probable es que esta llegue hasta 2029.