3 juguetes de Kpop Demon Hunters para incentivar la confianza en los niños

Los juguetes pueden ser una gran herramienta para contribuir en el desarrollo de ciertas habilidades, actitudes y emociones en los niños. Si en casa tienes a un pequeño amante de las Guerreras K-pop, a continuación te compartimos 3 opciones de Kpop Demon Hunters que son perfectas para incentivar la confianza y autonomía en los más menores, así que toma nota y ve por el artículo que más te guste.

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3 juguetes de Kpop Demon Hunters que ayudan a desarrollar la confianza y autonomía en los niños

Muñecas: Las muñecas son una excelente opción para fomentar la autoconfianza. Gracias al juego libre, los menores pueden fomentar la expresión y la autonomía. Te recomendamos estas muñecas musicales de Rumi, Zoey y Mira, para que los pequeños también desarrollen su expresión artística.

| Crédito: Mattel

Las muñecas son una excelente opción para fomentar la autoconfianza. Gracias al juego libre, los menores pueden fomentar la expresión y la autonomía. Te recomendamos estas muñecas musicales de Rumi, Zoey y Mira, para que los pequeños también desarrollen su expresión artística. Peluches: Los peluches brindan seguridad emocional y compañía, por lo que son perfectos para desarrollar la confianza en los más pequeños. Aquí te compartimos un hermoso peluche de Derpy que, seguro, se convertirá en el artículo más preciado de tu pequeña Guerrera Kpop.

Peluche de Kpop Demon Hunters | Crédito: Jazwares

Los peluches brindan seguridad emocional y compañía, por lo que son perfectos para desarrollar la confianza en los más pequeños. Aquí te compartimos un hermoso peluche de Derpy que, seguro, se convertirá en el artículo más preciado de tu pequeña Guerrera Kpop. Sets de construcción: Los sets de construcción también son ideales para incentivar la confianza en los niños, pues estos les enseñan a resolver problemas, lo que los hace sentirse más seguros, autónomos y confiados, además de incentivar el sentido de “logro”. Checa este increíble set de Derpy, el querido tigre espiritual que se ha ganado el cariño de miles de fans:

LEGO de Derpy | Crédito: LEGO

¿Dónde ver Kpop Demon Hunters?

Kpop Demon Hunters está disponible en streaming a nivel global. Desde su debut en la plataforma en junio de 2025, la película ha acumulado más de 628 millones de reproducciones, lo que equivale a 20.5 mil millones de minutos vistos. Gracias a su exponencial éxito, una secuela de la cinta ya ha sido confirmada. Su fecha de estreno está programada para 2029 y lo mejor de todo es que Maggie Kang y Chris Appelhans regresan como directores del proyecto.