Los 3 mejores Funkos oficiales de “El joven manos de tijera” que debe tener todo fan de Tim Burton

"El joven manos de tijera" aunque fue estrenada en 1990, sigue siendo una cinta relevante dentro del cine, ya que nos trae esa historia de amor con el joven Edward que en vez de manos tiene enorme tijeras. Si eres fan del trabajo de Tim Burton, te daremos los 3 mejores Funkos oficiales de la película, con las que podrás enriquecer tu colección con figuras únicas.

3 mejores Funkos de "El joven manos de tijera" que deberias tener en tu colección

A diferencia de otros Funkos que no cuentan con una boca, en esta colección podemos ver varias figuras que tiene los labios negros del personaje, un elemento característico que destaca al personaje, además de tener su clásica expresión triste, característica que los hace más identificable para el público. Estas son las opciones que debes considerar:

Funkos: Edward y su arbusto de dinosaurio

Recordemos que en la cinta de "El joven manos de tijera" vemos a Edward que tiene un gran talento con sus tijeras, ya que en cuestión de minutos es capaz de crear autenticas obras de arte en los arboles al hacer diversas formas, una de las más famosas es la que hizo de dinosaurio. Uno de los mejores Funkos que debes tener en tu colección al ser fan de Tim Burton.

Funko: Edward con su ropa de cuero

Otros de los diseños que podemos optar, es aquella figura en la que vemos al joven Edward con sus manos de tijera y su ropa de cuero, se destaca por ser un look clásico del personaje que puedes encontrar, aquella figura base que debes tener en tu colección de Tim Burton.

Funko: Figura de Kim

Otro de los mejores Funkos que debes incluir en tu colección de "El joven manos de tijera" si eres fan, es la figura de Kim, el gran amor del joven Edward. Un personaje que es interpretado por la famosa Winona Ryder, además de ser indispensable dentro de la trama de la cinta.

¿Dónde ver "El Joven manos de tijeras?

Si quieres disfrutar de la cinta es posible verla desde la plataforma de Disney+, además de poder encontrar varias cintas del famoso director en el catálogo de la aplicación, logrando disfrutar cada uno de sus personajes e historias inusuales en un solo lugar. De todos modos te invitamos a que verifiques la disponibilidad dependiendo de tu zona geográfica.