Los 3 mejores Funkos de Snoopy para usar en la decoración de Halloween

Snoopy es un tierno cachorro blanco con negro, que desde hace años se ha encargado de ganarse el corazón de todos por su tierno aspecto. Si eres fan de la cinta, te detallaremos los mejores funkos que debes tener el perro, con los que podrás usar en la decoración de Halloween.

4 Funkos de Snoopy que debes tener para la fiesta de Halloween

Funko: Snoopy sobre una calabaza

En este diseño de Funko vemos a tierno perrito dormido sobre una enorme calabaza de Halloween, quien encima de su barriga tiene a Emilio o Woodstock, el pequeño pajarito amarillo que siempre lo acompaña. Con la figura recrea la imagen clásica de Snoopy donde lo vemos dormido en su casa roja, pero con la vibra de Halloweeen.

Funko: Snoopy con su disfraz de aviador

Otra de las opciones que puedes adquirir, vemos al pequeño cachorro portando un disfraz similar al de un piloto de avionetas, con un gorro café, unos lentes y una bufanda roja. Una gran forma para que tus espacios tengan esa sensación de la importante fiesta, ideal para usar en la decoración de Halloween.

Funko: Snoopy con todos sus amigos disfrazados

Dentro de los mejores funkos que podemos encontrar, es toda la colección de los amigos de Snoopy, donde cada uno de ellos portan disfraces diferentes. Por ejemplo vemos a un Charlie Brown con un antifaz de ladrón o con una manta blanca imitando a un fantasma: Así podrás hacer crecer toda la colección de figuras.

¿Por qué los Funkos no tienen boca?

Seguramente te has percatado de que las figuras no cuentan con boca, un elemento característico dentro de sus colecciones, pero no se trata de un error de fabrica, se hizo con la finalidad de que tuviera un aspecto más neutral y atemporal.

Sin embargo, en algunos es posible ver que agregaron la boca, en especial cuando se tratan de figuras muy populares como los de Chuki, Five Nights at Freedy, Stitch, entre otros. Ahora ya conoces cuáles son los mejores Funkos de la tierna caricatura, los cuales se convertirán en una gran opción para la decoración de Halloween.

