Kpop Demon Hunters tiene NOVELA GRÁFICA, ¿cuánto cuesta y dónde puede conseguirse en México?

Para quienes son fans de Las Guerreras KPop, afortunadamente ya existen muchas maneras de extender ese gusto y experimentar la famosísima película a través de otros medios. Por ejemplo, ya hay novela gráfica de KPop Demon Hunters, para seguir las aventuras de las Huntrix en papel y asombrarte con espectaculares ilustraciones.

Así es la novela gráfica de KPop Demon Hunters

|Crédito: Netflix

Recientemente se anunció la novela gráfica de KPop Demon Hunters en un paquete deluxe, llamado "The Official Screen Comic Boxed Set", que llegará oficialmente a las tiendas en noviembre de 2026. A lo largo de 700 páginas en 2 tomos y totalmente a color, se explora la historia de las idols que al mismo tiempo protegen a sus fans de demonios. Podrás revivir cada cuadro, emoción y momento divertido de la cinta.

La historia también se expande mediante efectos de sonido y páneles de cómic específicamente diseñados. También incluye letras de las canciones. Cabe mencionar que el empaque es de colección, con un efecto holográfico, y tiene pósters para decorar tus paredes.

Actualmente ya existe otra novela gráfica oficial que cuenta la historia de Las Guerreras KPop. Cuenta con 208 páginas en un solo tomo, y se puede comprar tanto de manera física como digital.

Cuánto cuesta la novela gráfica de KPop Demon Hunters y dónde puede comprarse en México

El paquete deluxe "The Official Screen Comic Boxed Set" actualmente se puede conseguir desde México mediante plataformas de compra en línea, en preventa y en edición digital.

El costo ronda los 410 pesos en esta versión digital y se entregará el 3 de noviembre. Todavía no está disponible el precio para la versión impresa ni se encuentra en preventa.

Por su parte, el retelling oficial que ya salió, "La película en cómic", puedes conseguirlo en librerías, tiendas departamentales y en línea, tanto en inglés como español. El precio para la versión impresa va de 200 a 300 pesos, dependiendo dónde la consigas, y alrededor de 130 pesos para la versión digital.