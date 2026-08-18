¡Oficial! Lanzan colección de útiles escolares de Kpop Demon Hunters para el regreso a clases 2026: precio y dónde comprar

¡Lleva la magia de las Guerreras Kpop directo al aula! Stabilo une fuerzas con Kpop Demon Hunters para lanzar una colección de papelería inspirada en las HUNTER/X. ¡Perfecta para incluirla en tu lista de útiles escolares este regreso a clases 2026! A continuación te compartimos TODOS los detalles para que tus apuntes brillen con toda la fuerza de una idol.

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Así es la colección de útiles escolares de Kpop Demon Hunters para el regreso a clases 2026

La colección Kpop Demon Hunters x Stabilo incluye un juego de marcatextos en tono azul, amarillo, rosa pastel, rosa francés, morado y verde; cada uno de ellos con una tierna figura de goma de los personajes de la película en la parte superior; así como plumines de colores en acabado normal y metálico, de igual manera, con colgantes de goma. También hay sets completos de rotuladores de colores con un estuche temático de las Guerrera Kpop. Aquí te compartimos cómo luce la colección:

¿Cómo y dónde comprar la nueva colección de papelería de las Guerreras Kpop? Precios y más

De momento, no se han revelado los precios oficiales de la colección. No obstante, los fans de la película pueden explorar más a detalle el lanzamiento de estos nuevos útiles escolares a través del sitio web oficial de la marca de papelería, donde también podrán acceder a una venta exclusiva en línea. Según informó la compañía, la colección llegará a los estantes de manera física hasta octubre.

¿Cuándo es el regreso a clases 2026?

El regreso a clases en México es el próximo 31 de agosto, a nivel básico. Esto incluye preescolar, primaria y secundaria. Dicho esto, te recomendamos ir haciendo tus pedidos en línea para que lleves la magia de las Guerreras Kpop directo al salón de clases.

Todo lo que se sabe sobre Kpop Demon Hunters 2

Debido a su gran éxito, una secuela de las Guerreras Kpop ya ha sido confirmada. El proyecto se encuentra en sus primeras etapas de producción, por lo que no será hasta 2029 que los fans podrán disfrutar de ella. Maggie Kang y Chris Appelhans regresan como directores de la cinta.