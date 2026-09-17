4 muñecos de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters para sorprender a un fan de las Guerreras Kpop; ideales para niños mayores de 8 años

La fiebre de Kpop Demon Hunters no para. Desde su estreno en streaming en junio de 2025, la cinta de las Guerreras Kpop no ha hecho más que cosechar éxitos, convirtiéndose en una de las películas con mayor renombre en la industria de la animación, por lo que no es sorpresa que sus personajes se hayan convertido en los favoritos de millones de personas alrededor del mundo. Si en casa tienes a un pequeño fan de los Saja Boys, aquí te compartimos 4 muñecos de estos emblemáticos villanos, perfectos para regalar a niños mayores de 8 años.

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Kpop Demon Hunters: 4 muñecos de los Saja Boys, perfectos para regalar a niños mayores de 8 años

Desde el estreno de Kpop Demon Hunters, los Saja Boys se han convertido en el grupo de villanos por excelencia. La agrupación destaca por ser una banda de Kpop, conformada por cinco demonios: Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby. Checa estos 4 muñecos, perfectos para regalar a niños mayores de 8 años.

