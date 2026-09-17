4 muñecos de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters para sorprender a un fan de las Guerreras Kpop; ideales para niños mayores de 8 años
¿Tu hijo es fan de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters? Checa estos 4 muñecos de los villanos de las Guerreras Kpop, perfectos para regalar a niños mayores de 8 años.
La fiebre de Kpop Demon Hunters no para. Desde su estreno en streaming en junio de 2025, la cinta de las Guerreras Kpop no ha hecho más que cosechar éxitos, convirtiéndose en una de las películas con mayor renombre en la industria de la animación, por lo que no es sorpresa que sus personajes se hayan convertido en los favoritos de millones de personas alrededor del mundo. Si en casa tienes a un pequeño fan de los Saja Boys, aquí te compartimos 4 muñecos de estos emblemáticos villanos, perfectos para regalar a niños mayores de 8 años.
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Kpop Demon Hunters: 4 muñecos de los Saja Boys, perfectos para regalar a niños mayores de 8 años
Desde el estreno de Kpop Demon Hunters, los Saja Boys se han convertido en el grupo de villanos por excelencia. La agrupación destaca por ser una banda de Kpop, conformada por cinco demonios: Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby. Checa estos 4 muñecos, perfectos para regalar a niños mayores de 8 años.
- Muñeco de Jinu tipo Ken: Este muñeco de Jinu, tipo Ken, es perfecto para recrear las escenas favoritas de la película o crear escenarios nuevos. Además, los juegos de roles son ideales para que los niños aprendan habilidades sociales.
- Set de los Saja Boys: Si bien Jinu es el personaje principal de los Saja Boys, el resto de su pandilla también representa una parte importante de la franquicia. Por ello, te compartimos este set de la emblemática banda de Kpop, con el que los niños pueden pasar horas de diversión.
- Funko Pop! de Jinu: Si buscas algo destinado a la decoración de alguna habitación o espacio propio, este muñeco es perfecto. Lo mejor de todo es que puede complementarse con diversas figuras coleccionables para dar un toque único a ese espacio especial. Si lo prefieres, también lo puedes sacar de su caja y jugar con él.
- Furby de Jinu: Si creciste en los 2000s, seguro recuerdas a los emblemáticos furbies. Debido al gran éxito de las Guerreras Kpop, la marca de peluches realizó una colaboración con la cinta, dando como resultado este divertido furby de Jinu de los Saja Boys.