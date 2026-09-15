Estas son las nuevas muñecas de las KPop Demon Hunters; ¿cuál es el precio oficial en México?

Se ha dado a conocer que Mattel amplia su línea de productos de las KPop Demon Hunters, trayendo figuras de acción que los coleccionistas y fans que van a querer tener. Dentro de los aspectos que las destacan, es contar con rostros intercambiables, permitiendo que pueda tener diferentes gestos al instante. Además de contar con multiplex accesorios disponibles y puntos de articulación.

Para quienes desean adquirir las nuevas muñecas, se menciona que ya están disponibles en ciertas tiendas y paginas web de venta, donde los artículos tienen el precio oficial que ronda entre los 556 pesos hasta mil 701 pesos.

¿Cuándo salen las muñecas de KPop Demon Hunters?

Las nuevas muñecas de las KPop Demon Hunters ya se encuentran disponibles en tiendas digitales y físicas, permitiendo que la gente ya pueda incluirlas a su colección de la aclamada película. A diferencia de otros ejemplares, encontrarás una gran variedad de accesorios, rostros y movimiento en sus articulaciones.

Se menciona que el tamaño de las figuras es de 14 a 16 centímetros de algo, convirtiéndose en el artículo que vas a querer tener en casa por su aspecto y nuevos accesorios. Incluso, el artículo se observa que contará con una base especial para que la muñeca se pueda sostener de pie en cualquier superficie.

¿Qué nuevas muñecas habrá de las KPop Demon Hunters?

Aunque en las nuevas muñecas de las KPop Demon Hunters se observa la llegada de las figuras de las HUNTR/X, se contemplan muñecas de los personajes de las Saja Boys, donde veremos su aspecto en forma de humano y otros en su aspecto de demonio. Incluso en algunas páginas de venta en internet, podemos observar el paquete que cuenta con Rumi y Jinu, ambos con su aspecto de lucha.

Un lanzamiento que ha muchos tomó por sorpresa, en especial por el aspecto de los ejemplares y los accesorios que tienen. Si lo compras para tus hijos, solamente considera la edad recomendada de uso, debido a que cuenta con pequeñas piezas que pueden ser peligrosas.