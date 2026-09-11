3 tenis de Kpop Demon Hunters para regalar a una fan de las Guerreras Kpop

Kpop Demon Hunters se ha convertido en una de las películas animadas por excelencia para grandes y pequeños. Si en casa tienes a una pequeña Guerrera Kpop o a un temerario Saja Boy, aquí te compartimos 3 tenis inspirados en las HUNTER/X, perfectos para regalar, especialmente ahora que ha dado inicio el nuevo ciclo escolar.

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3 tenis de las Guerreras Kpop, perfectos para regalar a cualquier fan de Kpop Demon Hunters

Desde diseños escolares hasta algunos de uso casual... Checa estos 3 tenis de las Guerreras Kpop, perfectos para sorprender a ese fan de la cinta animada.



Escolar: Este diseño escolar es perfecto para el regreso a clases. Su acabado es discreto, pues cuenta con pequeños estampados de las HUNTER/X a los costados, ideales para correr o trotar en esas clases de educación física.

Tenis de Kpop Demon Hunters | Crédito: Sears Con plataforma: Si tu hija es amante de las plataformas, esta opción es la mejor. Si bien el diseño es bastante sencillo, la magia de las Kpop Demon Hunters no pasa desapercibida gracias a los hermosos charms que tiene al costado, así como el pequeño logo en lila de las HUNTRIX.

Tenis de Kpop Demon Hunters | Crédito: Zara Skate: Para aquellos que prefieren los tenis “old-skool”, este diseño es la respuesta. A diferencia de las opciones anteriores, este cuenta con un acabado en tonos dorados, alusivos a su ya popular éxito “Golden”; así como unos cuantos destellos y el símbolo de las HUNTRIX. Sin duda, lucen preciosos.

Tenis de Kpop Demon Hunters | Crédito: Vans

¿Dónde ver Kpop Demon Hunters y de qué trata?

Kpop Demon Hunters está disponible en streaming. La película sigue la historia de las HUNTRIX, un grupo de superestrellas del kpop - conformado por Rumi, Mira y Zoey - que llevan una vida secreta como cazadoras de demonios.

Desde su estreno en plataformas digitales, la cinta ha sumado más de 482 millones de reproducciones en el mundo, con más de 20,500 minutos visualizados; mientras que su OST (banda sonora original) tiene más de 15,000 millones de streams. Entre las canciones favoritas de los fans destacan éxitos como “Golden” y “Soda Pop”. Gracias a su gran recibimiento, una secuela de las Guerreras Kpop ya ha sido confirmada, pero no será hasta 2029 que los fans podrán disfrutar de ella.