4 ideas de photocards de Rumy tipo LD para una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Si conoces a un o una fan de Rumi protagonista de la película ”KPop Demon Hunters" y quiere llevarla a todas partes, las photocards pueden convertirse en el detalle perfecto para sorprender. Estas pequeñas tarjetas inspiradas en el merchandising de los grupos de K-pop permiten coleccionar diferentes looks, poses y estilo de la Guerrera del Kpop.

Las photocards tipo LD o diseños inspirados en tarjetas de colección de estética idol pueden encontrarse en productos oficiales o como creaciones independientes de fans. Aunque no todas tienen el mismo formato ni acabado existen opciones para quienes buscan una pieza especial sin gastar demasiado.

A continuación te dejamos algunas ideas de diseños de photocards de Rumi tipo LD para coleccionar y sorprender a un verdadero fan de KPop Demon Hunters.

4 ideas de photocards de Rumi tipo LD para coleccionar

1.- Rumi con su atuendo de escenario

Una photocards inspirada en las presentaciones arriba del escenario es ideal para quienes prefieren el lado más pop de la protagonista que se caracteriza por su enorme trenza morada. Puedes buscar diseños de cuerpo completo, con fondos brillantes y detalles que recuerdan las tarjetas promocionales de los álbumes de K-pop.

2.- Rumi con acabado holográfico

Las photocards con diseños holográficos son otra alternativa para buscar y sorprender ya que con sus reflejos que cambian según los destellos de la luz aporta que sea una pieza especial. Antes de comprar confirma que el acabado esté incluido y no sea solamente un efecto que es fácil de quitar.

3.- Rumi en versión fanmade

Las tarjetas creadas por ilustradores y vendedores independientes ofrecen estilos distintos a los productos comerciales. Por ejemplo, hay colecciones fanmade inspiradas en KPop Demon Hunters, aunque conviene revisar cada publicación.

4.- Photocards oficiales de HUNTR/X

Para kos verdaderos fans de la película una photocards de HUNTR/X es ideal para regalar, recientemente se había anunciado que el set oficial incluía 10 tarjetas de las cuales 7 eran regulares, dos edición especial y la última era “ultra rara”, Sin duda este tipo de tarjetas son una alternativa para ampliar una colección con productos oficiales.