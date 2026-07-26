Ryan Reynolds sorprende en la Comic-Con disfrazado de Deadpool para pedir un papel en Avengers: Doomsday

Momentos como este son los que hacen más que especial a la San Diego Comic-Con 2026. Ver a Ryan Reynolds, en medio del público de la Hall H, caracterizado de una versión poco conocida de Deadpool, para bromear en medio de la participación de Avengers: Doomsday no tiene precio.

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¿Qué fue lo que pasó en la Comic-Con?

Los fans quedaron fascinados con la dinámica humorística del panel. El actor portó un traje gris inspirado en “Jeanpool”, una variante del personaje vista en los cómics de X-Force, fingiendo que hacía un cosplay de cuerpo completo y que su nombre era Ricky. Su aparición ocurrió mientras Anthony y Joe Russo, junto con Kevin Feige, presentaban la próxima película de los Vengadores y fue una verdadera joya.

|Jesse Grant/Getty Images for Disney

Ryan Reynolds hizo reír al elenco de Marvel

Lo que hizo Ryan Reynolds fue tomar el micrófono y, sin revelar identidad, lanzó una serie de preguntas a los invitados del panel. Una de sus primeras preguntas fue dirigida a Paul Rudd, a quien preguntó: “¿Dónde está Thor y por qué estaba llorando?”. Por si no lo notaste, esta pregunta hace referencia a la escena de Deadpool & Wolverine en la que Thor, interpretado por Chris Hemsworth.

Robert Downey Jr. también se sumó a la broma de Deadpool

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Reynolds preguntó cuándo comenzaría el rodaje de Avengers: Doomsday. Fue ahí cuando Robert Downey Jr. respondió: “Ya está terminada, hermano. Mira a tu alrededor. ¿Te golpeaste la cabeza?”.

|Amy Sussman/Getty Images

¿Habrá una nueva película de Deadpool?

Obviamente, esta participación encendió una vez más las alertas y las teorías sobre una posible participación de Deadpool en Avengers: Doomsday se vuelve a alimentar. Sin embargo, más allá de las bromas en la Comic-Con, Ryan Reynolds confirmó recientemente durante el Fanatics Fest que no se confirmó que vaya a salir en el esperado estreno del MCU, pero sí confirmó una nueva película de Deadpool, cuya fecha de estreno estaría por confirmarse.