⁠OFICIAL: Star Wars y Marvel tendrán el crossover más esperado de la década en un NUEVO cómic

Este martes 11 de agosto se ha confirmado uno de los crossovers más importantes dentro de toda la cultura geek, pues el universo de Star Wars está uniéndose al de Marvel, con una serie de cómics nunca antes vistos y que seguramente emocionará a más de un fan tan friki como nosotros.

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La inesperada e inédita colaboración llega con motivo del 50° aniversario de la mítica historia de George Lucas: Star Wars, la cuál cumplirá medio siglo de haber llegado a las salas de cine este 2027, siendo una de las franquicias de ciencia ficción que marcó un antes y después dentro de la cultura pop.

Star Wars celebrará 50 años con un crossover con Marvel Comics

Aunque hoy en día el Universo Cinematográfico de Marvel es uno de los más grandes y vigentes; todo comenzó en tinta y papel hace décadas y aunque el camino no fue sencillo, los cómics cimentaron este gran universo de superhéroes, por lo que su crossover con Star Wars será algo que todo fan querrá ver.

Star Wars/Marvel: Hope Assembles es el título de esta serie de cinco cómics, donde se contará una historia creada por Kevin Smith e ilustrada por David Marquez que unirá a los míticos personajes de Star Wars en la temporalidad de "Una Nueva Esperanza" con los de la Tierra-616 de Marvel.

A galaxy far, far away is headed to the “World Outside Your Window.”



To celebrate the 50th anniversary of Star Wars, the @starwars and Marvel Universe collide in ‘Star Wars/Marvel: Hope Assembles,’ launching in January 2027.



Written by pop culture icon Kevin Smith and drawn… pic.twitter.com/frB4UXu8m0 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) August 11, 2026

¿Cuándo se estrena el cómic de Star Wars y Marvel?

De acuerdo con el anuncio, se espera que el primer volumen esté disponible el próximo enero de 2027 (ya estamos a nada), pues en el marco del 50° aniversario de Star Wars se espera una gran agenda de celebraciones por parte de este gran universo.

Tomando en cuenta que serán 5 cómics, se espera que salga uno al mes y que la historia termine en mayo, de cara al mes en que esta historia celebra medio siglo de existencia, donde veremos una parte nunca antes vista de Luke Skywalker, La Princesa Leia, Han Solo, Chewbacca junto a Spider-Man, Wolverine, Deadpool y demás héroes enfrentar a Darth Vader y su imperio Galáctico junto a Dr. Doom, Thanos, Venom y Ultron.