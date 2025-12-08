¡Histórico! Los Golden Globes 2026 reconocerán a los podcasts por primera vez

Por primera vez desde su fundación en 1944, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood incorpora una nueva categoría en los Golden Globes: Mejor Podcast. Este formato, que ha revolucionado la era digital, abarca desde conversaciones íntimas hasta reportajes periodísticos, pasando por análisis políticos, charlas de autoayuda y comedia.

Para la organización, la producción y el desenlace de un podcast pueden ser tan relevantes como una película de gran presupuesto, ya que su alcance es global y su público cada vez más amplio. Con esta inclusión, los Golden Globes se convierten en la primera premiación audiovisual de gran escala que da un paso formal hacia la era del audio digital on demand.

Nominados a Mejor Podcast en los Golden Globes 2026

Armchair Expert with Dax Shepard (Wondery)

Call Her Daddy (SiriusXM)

Good Hang with Amy Poehler (Spotify)

The Mel Robbins Podcast (SiriusXM)

Smartless (SiriusXM)

Up First (NPR)

Los nominados destacan por su capacidad de contar historias, transformar y conectar con audiencias diversas alrededor del mundo.

La importancia de los podcasts hoy

Según un informe de Statista, en abril de 2025 se registraron más de 3.55 millones de podcasts activos y más de 175 millones de episodios publicados. Se espera que para 2027 los ingresos por publicidad en este formato crezcan de manera significativa.

Entre 2020 y 2024 se estrenaron 193 mil nuevos programas en línea, mientras que iHeart Audience Network reportó 646 millones de reproducciones mensuales.

Países líderes en consumo de podcasts

Estados Unidos: 129.9 millones de oyentes mensuales.

China: 117 millones.

Brasil: 51.8 millones.

México: 27.5 millones.

Las proyecciones para 2026 indican que en Estados Unidos el consumo de podcasts aumentará un 46,3%, mientras que en América Latina crecerá un 32,4%.

Los podcasts nominados más destacados

“Armchair Expert with Dax Shepard” (Wondery): conducido por el actor y cineasta Dax Shepard, con más de 982 episodios, donde conversa con “personas vulnerables y honestas sobre sus luchas y defectos increíblemente atractivas”.

“Call Her Daddy” (SiriusXM): presentado por Alex Cooper, estrenado en 2024, se centra en entrevistas a mujeres que comparten experiencias de vida, cultura, salud y relaciones, con un estilo de comedia y franqueza extrema.

“Good Hang with Amy Poehler” (Spotify)

Es conducido por la famosa comediante y actriz Amy Poehler. Allí conversa con celebridades y comediantes de una manera más relajada y sin “filtros”.

Los otros nominados son: The Mel Robbins Podcast (SiriusXM), Smartless (SiriusXM) y Up First (NPR).