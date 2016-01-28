Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 16 - Campanita

Tras fracasar en la convivencia con su hijo, Jakes se ve orillado a regresar a Graceland, en donde intenta recuperar su habitación enfrentando a quien la ha invadido.

Por otra parte, Mike pone en riesgo a todo el equipo cuando intenta acercarse demasiado al Cartel Caza. Así, ciertos descubrimientos los llevan como equipo por un rumbo complicado. Averigua qué pasará.

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.