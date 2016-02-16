Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 24 - Hogar

Graceland T2 Home

Mike se siente muy frustrado y desesperado por no poder atrapar al Cártel Solano y todos sus involucrados, principalmente a Cid, el policía corrupto que está coludido con ellos.

Debido a esto presiona al equipo, pero las diferencias entre los habitantes provoca que la tensión se sienta al máximo en Graceland. Averigua qué pasará.

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.