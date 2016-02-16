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Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 24 - Hogar

16 de febrero | Mike se siente muy frustrado por no poder atrapar al Cártel Solano

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Escrito por: Azteca

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Mike se siente muy frustrado y desesperado por no poder atrapar al Cártel Solano y todos sus involucrados, principalmente a Cid, el policía corrupto que está coludido con ellos.

      

Debido a esto presiona al equipo, pero las diferencias entre los habitantes provoca que la tensión se sienta al máximo en Graceland. Averigua qué pasará. 

    

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.