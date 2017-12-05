Hawaii 5-0: Capítulo 4, Temp. 6 | Series Azteca 7





Gabriel es secuestrado por los Yakuza yobligado a torturar a uno de los hombres de Gabriel para conocer su ubicación sin recibir nada a cambio.

El equipo investiga cuando un recluso turco es encontrado muerto en un campo remoto con casi un millón de dólares en billetes falsos.

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 por Azteca 7 #PonleAl7