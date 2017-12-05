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Hawaii 5-0: Capítulo 4, Temp. 6 | Series Azteca 7

Gabriel es secuestrado por los Yakuza y obligado a torturar a uno de los hombres de Gabriel para conocer su ubicación sin recibir nada a cambio

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Escrito por: Azteca


Gabriel es secuestrado por los Yakuza yobligado a torturar a uno de los hombres de Gabriel para conocer su ubicación sin recibir nada a cambio.

              

El equipo investiga cuando un recluso turco es encontrado muerto en un campo remoto con casi un millón de dólares en billetes falsos.

              

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 por Azteca 7 #PonleAl7

       