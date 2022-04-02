¡Estos son los trucos y hechizos que Dr. Strange utilizó en Infinity War!

Todo fan de Marvel conoce de principio a fin esta gran película, pero ¿crees conocer los conjuros del gran Dr. Strange sin que se te pase uno? ¡Comencemos!

Empezando por La Dimension Espejo: sirve para contener los ataques y peleas y así no impacten en la vida real.

Banda Carmesí de Cyttorak: son una invocación mística de unas tiras extremadamente duras del Cosmos Carmesí y son usadas de forma defensiva o para la detención de enemigos.

Imágenes de Ikkon: replica la imagen y cuerpo del hechicero, esto con el fin de ocultar su verdadera ubicación y confundir a sus enemigos

¡Hey! Aquí te dejamos unos datos curiosos de Thor.



Seguramente estos son los que mejor conocer, los Anillos de Raggadorr: es un conjuro donde se crean siete anillos de energía, protege del enemigo al hechicero y a otras personas.

Los Vientos de Wattomb: es un truco usado para despejar zonas o atacar al enemigo. Es básicamente una poderosa ráfaga de viento con fuerza descomunal.

Tenemos también el Escudo de los Serafines: este es un hechizo protector; un bloqueo de energía que crea una poderosa barrera temporal capaz de proteger al hechicero y a otras personas de cualquier ataque.

Como bonus y aunque este último no es en sí un hechizo, te presentamos la Transmutación: es la habilidad de cambiar un material por otro alterando su estado molecular y cualquier objeto puede ser cambiado por cualquier otra cosa como resultado.

Y recuerda, no te pierdas este domingo 3 de abril a las 8:40 pm Avengers: Infinity War ¡sólo por Azteca 7!

¡Pssst! te dejamos el hilo de las películas Marvel en orden.

