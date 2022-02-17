Esta es la conexión que existe entre Hércules y Encanto. (VIDEO)

Las conexiones entre las cintas de Disney Pixar cada vez suelen ser mayores o al menos, así lo muestran los fanáticos de estas películas. Esta vez te mostramos una conexión entre Hércules y Encanto con un peculiar personaje que al parecer está en ambas.

En el largometraje de la cinta del héroe fortachón, se muestran unas marcas en la pared muy peculiares, mismas que están escritas por un sujeto enloquecido tratando de predecir el futuro, diciendo que el fin está cerca y escribiéndolo en todas partes.

Sin embargo, de acuerdo al videovlog de Luis Velody, hay un escrito en el concreto en especial que llama la atención, pues solo dice "Fin", pero escrito en español, a diferencia de los otros que estaban en inglés.

Este personaje vagabundo que esta mal de sus facultades mentales, se parece a otro que sale en Encanto y desde luego habla español. Esto hace pensar que quizá además de ver el futuro, también podía viajar en él, así que su locura llegó hasta Colombia, lugar donde se desarrolla la cinta.

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¿Cuál es la trama de Encanto?

Encanto es un largometraje de dibujos animados de Pixar en donde una joven colombiana puede ser la última esperanza para su familia, cuando descubre que la magia que rodea a Encanto, un lugar que ha dado a los niños con dones únicos se encuentra en peligro.

La cinta se estrenó el 25 de noviembre de 2021 y tiene una trama inspirada en Colombia, para la cual se hicieron diversas investigaciones en el país sudamericano con la finalidad de retratar lo mejor posible la historia en la película y que el mundo conozca su cultura.

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