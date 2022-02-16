Estas son las cosas que no sabías de Siempre a tu lado, Hachiko.

Sin duda, Siempre a tu lado, Hachiko es una película emblemática para todos los amantes de los perros, pues es una conmovedora historia llena de amor y fidelidad de parte de un animalito.

La trama narra un hecho real, de cómo un profesor universitario forja un lazo con un can a quien rescató de las calles. Y es que pasa por él todos los días a la estación del tren; sin embargo su amo no regresa porque falleció, pero Hachi lo espera hasta su fin.

¿Cuáles son las curiosidades de Siempre a tu lado, Hachiko?

Tres perros protagonizaron la cinta

La película muestra a un solo perro (Hachi), pero fueron tres akita los que interpretaron a la mascota, se trata de Chico, Forrest y Layla.

Los entrenadores “se hicieron papás”

David Allsberry fue el entrenador de los tres akitas que interpretaron al perro en la película y al finalizar el rodaje adoptó a Layla. Mark Harden también fue contratado para capacitar a los perros y adoptó al pequeño Chico.

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Estatuas en su honor

Hachiko tiene una estatua en su honor, pues en mayo de 2012 se realizó una ceremonia en el depósito del tren de Woonsocket Depot Square, en Rhode Island. Se trata de una réplica exacta de la estatua situada en la estación Shibuya de Japón.

Hachi como un viejito

Los akitas debían envejecer, para lograrlo los maquillaron y colocaron pequeños pesos en las orejas y la cola, para simular la caída de las mismas.

Un paseo de película en la vida real

Si visitas Rhode Island y el Blackstone Valley, puedes pasear por las locaciones de la película.

Un mirada a sí mismo

Parker (Richard Gere) está en busca de información sobre los akita en Internet, al tiempo que lo hace se muestra una fotografía del Ueno y Hachiko, los protagonistas de la historia real.

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