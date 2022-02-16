Este es el sonido que une a todas las películas de Disney-Pixar.

Desde hace muchos años las producciones creadas en conjunto por Disney-Pixar han logrado hacer un universo único que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo.

Pero más allá de su estupendo trabajo de animación, lo que ha atrapado a sus fans por años es que todas las películas tienen algo que las junta o incluso personajes que se llegan a repetir sin que sea perceptible a simple vista.

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Sin embargo, todo ha llegado un poco más lejos en esta ocasión, pues se ha dado a conocer que existe algo todavía menos común y casi indetectable para los fans que sale en varias películas hechas por Disney-Pixar y en algunas otras producciones.

El grito que aparece en varias películas de Disney-Pixar

De acuerdo con la reciente publicación del tiktoker, Luis Velody, existe un grito que aparece en varias películas de Disney-Pixar y en algunas otras producciones que han llegado a la pantalla chica.

De acuerdo con el video del tiktoker, el grito fue escuchado por primera ocasión en Distant Drums en 1951, aunque después fue usado en otra película en 1953 en donde uno de los protagonistas de nombre Wilhelm es flechado.

Desde ese momento el sonido fue bautizado como el grito Wilhelm y ha sido usado en muchas producciones como un efecto de sonido de stock, siendo hasta la actualidad uno de los más famosos de la historia.

Este grito se encuentra presente en varias de las producciones de la Disney-Pixar, entre las que se encuentran: Toy Story, Monster Inc. y Los Increíbles.

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Así que ya lo sabes, siempre que escuches este grito en alguna película, recuerda que es muy común y que tiene más de 70 años usándose como un efecto de sonido.

