La gran trayectoria de Cary-Hiroyuki Tagawa en Hollywood

El cine hollywoodense está de luto tras la partida física del actor japonés-estadounidense Cary-Hiroyuki Tagawa, quien falleció la noche del 4 de diciembre en Santa Bárbara, California, tras complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

La vida y formación de Cary-Hiroyuki Tagawa

Nacido en Tokio, Japón, Tagawa se mudó a Estados Unidos siendo niño. Estudió en la Universidad del Sur de California, donde se formó en karate tradicional japonés. Su pasión por las artes marciales lo llevó de regreso a Japón para continuar su entrenamiento con la Asociación Japonesa de Karate, hasta crear su propio estilo denominado Chun-Shin.

Gracias a su disciplina y capacidad atlética, Hollywood le abrió las puertas para interpretar personajes en películas de acción.

Trayectoria cinematográfica

Su primer papel en Hollywood llegó con la película ganadora de nueve premios Oscar, “El Último Emperador” (1987). Posteriormente participó en:

“Showdown in Little Tokyo” (1991), junto a Brandon Lee y Dolph Lundgren.

“Rising Sun” (1993), con Wesley Snipes y Sean Connery.

“Licencia para Matar”, dentro de la saga de James Bond.

“Pearl Harbor”, “El Planeta de los Simios”, “47 Ronin”, “Elektra” y “Memorias de una Geisha”.

En televisión, tuvo un papel recurrente en “Nash Bridges” y apareció como invitado en series como “Miami Vice” y “Guardianes de la Bahía”.

En 2015 interpretó al ministro Nobusuke Tagomi en la producción de Amazon Prime Video “The Man in the High Castle”.

Su legado en “Mortal Kombat”

El rol más icónico de Tagawa fue como el villano Shang Tsung en la primera adaptación cinematográfica de “Mortal Kombat” (1995). Volvió a encarnar al personaje en la serie de 2013 y prestó su voz para el videojuego de 2011.

En 2018 también interpretó a Hiroki Watanabe en “Perdidos en el Espacio”.

Vida personal

Tagawa residía en Kauai, Hawái, junto a su esposa Sally. Tuvo tres hijos —Calen, Brynne y Cana— y dos nietos, River y Thea Clayton.

“Lo primero que aprendí al empezar a estudiar artes marciales fue la idea de que cualquier pelea lleva a otra más grande. Los chinos dicen que si ves un conflicto sin resolver, más vale cavar dos tumbas de inmediato (quizás la traducción sea incorrecta): una para ti y otra para tu oponente”, dijo el actor en 2016.

“Siento un profundo respeto por quienes practican artes marciales y dedican su vida a ellas. La cuestión no es la lucha en sí, sino la actitud hacia ellas: es otra cara y otra perspectiva”.

