Muere una leyenda del cine a los 75 años: así confirmaron su inesperado deceso

La industria cinematográfica amaneció de luto tras darse a conocer la muerte de una de sus grandes leyendas a los 75 años, Cary-Hiroyuki Tagawa. La noticia, confirmada por su círculo cercano mediante un comunicado oficial, tomó por sorpresa a admiradores y colegas, quienes no tardaron en expresar su conmoción y recordar su enorme legado en la pantalla del cine estadounidense.

El actor fue no de los villanos más reconocidos de la histórica saga Mortal Kombat, quien falleció este jueves en Santa Bárbara, California, por complicaciones derivadas de un derrame cerebral, según dio a conocer la representante del artista, Margie Weiner, en un escrito recogido por The Hollywood Reporter.

"Tuve el privilegio de representar a Cary-Hiroyuki Tagawa durante muchos años, pero nuestra relación se convirtió en algo mucho más profundo: se convirtió en parte de mi familia. Cary era un alma excepcional, generoso, atento y comprometido sin límites con su oficio. Su pérdida es inconmensurable. Mi corazón está con su familia, sus amigos y todos los que lo querían", dijo su manager.

¿Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el actor que murió hoy?

Cary-Hiroyuki Tagawa nació el 27 de septiembre de 1950 en Tokio, Japón, en plena posguerra. A los 5 años se mudó con su familia a los Estados Unidos y desde muy chico se volvió fanático las artes marciales.

A los 21 años, Tagawa se centró en aprender el karate tradicional japonés en la Universidad del Sur de California y, al poco tiempo, volvió a su país de origen para estudiar en la Asociación Japonesa de Karate.

Al mismo momento, logró ingresar a Hollywood con pequeños papeles en series y películas, sobre todo de extra, hasta que llegó al gran rol de su vida, el villano Shang Tsung en la franquicia de Mortal Kombat.

Tagawa apareció en el film original, de 1995 y en su secuela, de 1997. A la vez, tuvo apariciones especiales en los desprendimientos, como también prestó su voz a varias versiones del videojuego que se hicieron posteriores al éxito de la franquicia cinematográfica.

Además, el actor también fue parte de los elencos de El último emperador, Memorias de una geisha y la serie The Man in the High Castle.