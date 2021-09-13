Esta es la razón por la que Homero Simpson siempre tiene dinero.

Homero Simpson es uno de los personajes animados más famosos en la industria del entretenimiento. Basta con ver sus pantalones azules y camisa blanca para reconocerlo de inmediato, aunque también sobresale por su dinero escondido en el bolsillo.

Y es que, en las últimas semanas, millones de fanáticos se han preguntado cuál es el secreto del patriarca Simpson para tener dinero siempre a pesar de pertenecer a la "clase media".

Las teorías son bastantes, pero una señala que el personaje amarillo recibe un jugoso pago por callarse las fechorías de su jefe Mr. Burns.

El temido Montgomery Burns pagaría una valiosa cantidad a Homero Simpson a especie de soborno y que no revele detalles sobre la planta nuclear.

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Estas son otras teorías que sustentan la fortuna de Homero Simpson

La enorme casa de Homero Simpson ha causado curiosidad, ya que muy pocos habitantes de Springfield tienen acceso a una casa tan bonita y grande como el protagonista central de la serie.

Las teorías comenzaron a surgir y los internautas buscaron los antiguos trabajos del patriarca de la familia Simpson.

Y es que, Homero formó parte de dos bandas que responden a los nombres de Sadgasmo y Los Borbotones, por lo que el personaje podría vivir de las regalías de sus canciones.

En otro capítulo se puede ver al líder de los Simpson como dueño de los Broncos de Denver, un equipo de la NFL que cuesta 3 mil millones de dólares aproximadamente.

Tal parece que Homero Simpson tuvo algunos trabajos que le permitieron ahorrar una cuantiosa fortuna y comparar su elegante casa.

Aunque la familia siempre está en problemas y destruyendo cosas, internautas notan que nunca tienen deudas y poseen la solvencia económica para enfrentar cualquier daño del travieso Bart Simpson.

Si las teorías se convierten en realidad, Homero Simpson también sería uno de los habitantes más ricos y poderosos de Springfield o hasta Estados Unidos.

Sus múltiples trabajos en toda la serie, lo han hecho asegurar un futuro con varios fajos de billetes para él y toda la familia.

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