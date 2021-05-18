Lanzan primer tráiler de ‘Hotel Transylvania: Transformania’.

Recientemente salió al público el primer tráiler de la cuarta entrega de la serie de películas animadas Hotel Transylvania, que ahora llevará como título Transformania.

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En esta nueva entrega, Sony Pictures Entertainment reveló el primer adelanto oficial de Hotel Transylvania: Transformania donde los monstruos experimentarán una serie de trasformaciones que los llevará a dejar de verse como los icónicos personajes causantes del terror de las entregas anteriores.

En dicho corto se revela que en Hotel Transylvania: Transformania, Johnny tratará de convertirse en un monstruo para encajar mejor en el mundo de su amada Mavis; sin embargo, el proceso por el cual se someterá para convertirse en monstruo no saldrá del todo bien, ya que accidentalmente también transformará al vampiro y sus amigos en humanos.

Para la última entrega de la saga Hotel Transylvania, el creador de la franquicia Genndy Tartakovsky regresa como guionista y productor ejecutivo. También se verá a Selena Gomez como productora ejecutiva y repitiendo su papel como la hija de Drácula, Mavis, junto con Andy Samberg, quien regresa como Johnny.

La fecha de estreno en México

La película está programada para llegar al cine en el mes de julio de este año. Para la nueva entrega de Hotel Transylvania, Adam Sandler que dio vida a Drac en las primeras cintas ya no participa; ahora, Brian Hull proporcionará la voz al milenario vampiro y este es el resto del elenco:

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Selena Gomez - Mavis, hija de Drácula

Andy Samberg – Johnny, marido de Mavis

Kathryn Hahn – Ericka Van Helsing, esposa de Drácula

Steve Buscemi – Wayne, el hombre lobo

David Spade – el hombre invisible

Keegan-Michael Key – Murray, la momia

Asher Blinko Dennis, hijo de Mavis y Johnny

Brad Abrell – Frank

Fran Drescher – Eunice, la esposa de Frank

Jim Gagan – Abraham Van Helsing

