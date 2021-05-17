Así fue el día cuando Sylvester Stallone rechazó el papel de Superman.

Sylvester Stallone se convirtió en una leyenda de la industria cinematográfica, pues conquistó el corazón de los cinéfilos con películas como Rocky, Rambo, The Expendables, El Ejecutor y muchas otras más.

El histrionismo del famoso artista llegó a cada rincón del mundo, pues su talento conquistó fronteras.

Reconocidos productores notaron las habilidades artísticas del famoso neoyorquino y no dudaron en contactarlo para sus respectivos proyectos.

En 1977, algunos productores de la película Superman se acercaron a Sylvester para ofrecerle el papel protagónico de la legendaria película de superhéroes.

Pese a ser un actor multifacético y muy extrovertido, Sylvester rechazó el papel para perseguir otro tipo de sueños.

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¿Por qué Sylvester Stallone rechazó ser Superman?

Sylvester Stallone despegó con el pie derecho en el mundo de la actuación, pues se dio a conocer como el icónico Rocky Balboa.

Y es que, el neoyorquino, pensaba que las películas de superhéroes eran para el público infantil, motivo que lo orilló a rechazar el uniforme azul con capa roja.

Además, Stallone también optó por construir una carrera con personajes sólidos y menos infantiles.

En su momento, Richard Donner, confesó para un medio estadounidense, que él nunca quiso incorporar a Stallone a su producción.

“Intenté ser una persona agradable y decir: ‘Esto es un error’. Me gustó Stallone, él resultó ser un buen chico. Él quería hacerlo. Recuerdo que la reunión fue en la oficina de su manager y fue cordial. Él fue una gran estrella y yo soy como un chico punk”, confesó el director de Superman para los medios de comunicación.

Recordemos que Superman fue un éxito en taquilla, pues recaudó más de 300 millones de dólares. Christopher Reeve, quien sí aceptó el papel, también debutó en el ámbito cinematográfico tras dar vida al famoso superhéroe.

Hasta el momento, se desconoce si Sylvester Stallone se llegó a arrepentir de no haber tomado una de las propuestas más valiosas de su carrera artística.

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