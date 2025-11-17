“Los Ilusionistas 3" supera expectativas y recauda $21.3 millones en taquillas de Estados Unidos

La tercera entrega de la exitosa franquicia “Los Ilusionistas” se consolidó como la película más vista en su primer fin de semana en cines, superando al thriller de acción de gran presupuesto protagonizado por Glen Powell, “The Running Man”, y a la segunda semana de “Predator: Badlands”.

Éxito en taquilla

La segunda parte de Los Ilusionistas se estrenó en 2016, y ahora la nueva entrega logró cifras destacadas:

$21,3 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos.

$54,2 millones de dólares en la taquilla internacional (64 países).

Para un total de $75,5 millones de dólares en su debut mundial este fin semana.

El estudio Lionsgate, responsable de la producción, invirtió $90 millones de dólares en la cinta dirigida por Ruben Fleischer, creador de “Venom” y “Zombieland”. El éxito representa un respiro para la compañía tras los fracasos recientes de “Ballerina” y “Good Fortune”.

Elenco y dirección

La película reúne nuevamente a los protagonistas originales: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco, junto a Justice Smith, Dominic Sessa y Morgan Freeman. Con una trama llena de magia e ilusionismo, la franquicia demuestra que sigue siendo atractiva para el público global.

“Esta sigue siendo una franquicia viable. El público internacional respondió muy bien a la película”, aseguró Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado de ComScore.

Próximos estrenos de Lionsgate

El estudio ya prepara nuevos lanzamientos:

“La Criada”, adaptación del thriller de Freida McFadden, en diciembre.

“Michael”, la esperada biografía de Michael Jackson.

“Los Juegos del Hambre: Amanecer de la Cosecha”, prevista para 2026.

Competencia en taquilla

Mientras “Los Ilusionistas 3” lideraba, “The Running Man” apenas recaudó $17 millones de dólares en Estados Unidos y $11,2 millones a nivel internacional, para un total de $28,2 millones. Con una inversión de $110 millones de dólares, los números no resultan rentables para Paramount, marcando el primer tropiezo de Glen Powell tras éxitos como “Anyone But You”, “Top Gun: Maverick” y “Twisters”.

“Esto está completamente muerto. No tiene suficiente tracción para sobrevivir a la próxima temporada navideña”, opinó Jeff Bock, analista de Exhibitor Relations.

Diferencias en el público

Los dos grandes estrenos atrajeron audiencias distintas:

“The Running Man”: 63% masculino, 70% entre 18 y 44 años.

“Los Ilusionistas 3” (Now You See Me: Now You Don’t): 54% femenino, 65% mayor de 25 años.