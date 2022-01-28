Demi Moore y otras actrices que se raparon por culpa del guión.

Si de escenas memorables en el cine hablamos, no cabe duda que el nombre de Demi Moore va a figurar y esto es debido a la secuencia que grabó en la película Hasta el límite (G. I. Jane), pues ahí fue donde demostró su nivel de profesionalismo y dejó claro que no se anda con juegos, por lo que tomó la rasuradora eléctrica y se despojó de toda su cabellera, porque así lo marcaba el guión.

Un momento que pasó a la historia, ya que este 2022 se cumplen 25 años del estreno de Hasta el Límite, filme en el que dio vida a Jordan O'Neill, la primera mujer que entrenó con la fuerza de élite de la armada de los Estados Unidos, los SEAL.

Desde entonces, Demi Moore fue muy reconocida por el público al llevar a cabo al cien por ciento su personaje y no refugiarse en un efecto visual o esconderse detrás de una peluca, diciéndole adiós a su largo cabello que acostumbra a lucir frente a los reflectores.

Aunque no es muy casual ver escenas como las de Demi Moore, donde una mujer se rapa por completo, desde entonces hubo cintas que incluyeron en sus guiones una secuencia como esa y pocas actrices tomaron el reto.

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Por lo que a continuación enlistaremos los nombres de algunas actrices que, al igual que Demi Moore, se raparon por culpa del guión y no tuvieron miedo en cortarse el pelo, dejando ver que las transformaciones físicas radicales son lo suyo.



Natalie Portman

Cómo olvidar aquella escena en la que, con un semblante de sufrimiento, rapan a Natalie Portman en su personaje de Evey Hammond de la película V de Venganza (V for Vendetta). Un momento que fue "estresante" para ella, según contó en aquel entonces (2005), pero que llevó a cabo con gran profesionalismo.



Sigourney Weaver

Por supuesto que Sigourney Weaver tiene que estar en este conteo, pues resulta que en la tercera entrega de Alien, donde dio vida a la teniente Ellen Ripley, la vimos sin su característica cabellera, algo que la hizo sentirse vulnerable.



Anne Hathaway

Aparecer sin cabello en la pantalla grande en Los Miserables, además de perder mucho peso y hacer una magnífica actuación, la llevó a ganarse un Premio Oscar en 2012 como Mejor Actriz de Reparto a Anne Hathaway.



Charlize Theron

Estamos acostumbrados a los grandes cambios que Charlize Theron muestra en cada una de sus películas y si alguien no le tiene miedo ni siquiera a raparse es precisamente ella, por lo que en Mad Max: Furia en la Carretera (Mad Max: Fury Road) la vimos sin pelo y aún así siguió luciendo asombrosa.

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Cate Blanchett

Si a alguien le gustan los retos actorales y físicos es a Cate Blanchett y en el papel de Philippa en la cinta En el Cielo (Heaven) lo demuestra claramente y ahí se despidió de su rubia cabellera.



Elliot Page

¿Quién dijo miedo al cabello corto? Elliot Page, anteriormente Ellen, no dudó en raparse para la película independiente Mouth to Mouth.



Millie Bobby Brown

La actriz más joven de este conteo es Millie Bobby Brown y si bien no fue para una película, pero sí para la serie Stranger Things, quien en su papel de Eleven tuvo que pasar por la rasuradora.

Así podemos seguir con más nombres de actrices que han vivido esta misma situación, para muchas ha valido la pena sacrificar su cabellera, pues se sienten liberadas, pero otras -al principio- vivieron trauma y estrés.



A pesar de todo, lucieron espectaculares y supieron portar con gran orgullo esa nueva apariencia por culpa del guión. Así que te invitamos a que este sábado no te pierdas a Demi Moore en Hasta el Límite por Azteca 7.