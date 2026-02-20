Este fue el noble gesto de Johnny Depp con Eric Dane tras su diagnóstico de ELA

Hace unas horas se confirmó la triste noticia de la muerte del actor Eric Dane, quien ha dejado un gran vacío dentro del mundo del entretenimiento, pues con el paso de los años se convirtió en una personalidad reconocible en cada proyecto que participó, sobre todo en su trabajo en la serie Grey’s Anatomy.

Durante sus últimos meses de vida, Eric Dane se esforzó por crear conciencia sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la fuerte enfermedad que le diagnosticaron y misma que terminó por quitarle la vida este jueves 19 de febrero a la edad de 53 años, aunque pocos de sus fanáticos saben sobre el gran gesto que Johnny Depp tuvo con este durante sus últimos meses de vida.

¿Cuál fue la relación de Johnny Depp con Eric Dane?

Tras enfrentarse a una enfermedad poco abordada, se sabe que Dane tuvo gastos médicos muy grandes, por lo que el actor Johnny Depp le ofreció quedarse en una de sus propiedades de California y pagar solamente lo que pudiera, siendo este un gesto que se mantuvo en secreto por estos meses.

De acuerdo con el medio Six Page, Depp, le habría dicho a Dane que pagara lo que pudiera o simplemente no lo hiciera en caso de no poder costear con a vivienda, esto con motivo de que se enfocara completamente en su salud y no se estresara por cualquier tema, y así habrían sido los últimos meses de vida del actor que conquistó al mundo en Grey’s Anatomy.

¿Cómo fueron los últimos meses de vida de Eric Dane?

El actor compartió su duro diagnóstico en el mes de abril del año pasado y tras una gran lucha finalmente trascendió, aunque este todavía logró concluir su papel como Cal Jobs en la tercera temporada de Euforia, serie que está por estrenarse en unos cuántos meses.

En los sus últimos meses de vida, el actor se dedicó al activismo para darle visibilidad a la enfermedad que terminó por arrebatarle la vida, donde incluso llegó a tener una aparición en Brilliant Minds, donde su personaje también sufría de ELA.

Fue este jueves que tras meses de gran lucha, Eric Dane falleció en un hospital de Los Ángeles, rodeado de su exesposa y sus dos hijas.