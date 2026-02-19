Mientras que el mundo comenta su separación de Mia Goth, Shia LaBeouf sale de la cárcel y regresa al carnaval donde lo golpearon y arrestaron

En los últimos días, el actor Shia LaBeouf se ha vuelto tendencia y no es justamente por su trabajo dentro de las grandes películas que alguna vez le caracterizaron sino por un episodio más de abuso de alcohol y problemas con la ley, el mismo patrón que ha empañado la carrera del actor en los últimos años.

Todo comenzó hace un par de días, luego de que se captara al actor siendo arrestado en el famoso carnaval de Mardi Gras de la ciudad de Nueva Orleans, lo que dejó varios videos del momento y versiones de lo sucedido, pues al parecer habría sido por pelear en vía pública; además de que en estos días se confirmara que lleva un año separado de Mia Goth, de nueva cuenta.

EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

¿Qué pasó con el actor Shia LaBeouf?

Aunque por ahora se desconoce la verdadera versión, todo indica que el actor que protagonizara las primeras películas de Transformers fue arrestado momentos después de haber comenzado una pelea en un bar, de hecho, hay algunos videos en redes donde se le ve confrontando a dos sujetos y siendo golpeado por estos.

Si bien, fueron imágenes impactantes y que generaron muchas dudas sobre el estado del artista pues llegó a ser atendido por paramédicos, hace unas horas se le vio de regreso en el mismo carnaval donde fue arrestado, bailando con los mismos papeles que ordenaban su libertad y de nuevo luciendo en estado de ebriedad, esto tras haber posteado "libérenme" en sus redes.

Free me — Shia LaBeouf (@thecampaignbook) February 18, 2026

La incertidumbre del actor Shia LaBeouf

Con el altercado de esta semana, esta ha sido un episodio más en el que el actor se ha visto contra la ley, siendo más de 10 en toda su vida, aunque los más sonados fueron los de los últimos 10 años, donde irrumpió una función de cabaret de Broadway o por tener comportamientos erráticos en Texas y Georgia.

Estos problemas se le asocia al abuso del alcohol y al consumo de estupefacientes, por lo cuál ha estado al menos tres veces en rehabilitación, aunque le ha costado mantener el rumbo, siendo incluso que se ha confirmado que se ha vuelto a separar de la madre de su hija, Mia Goth.

