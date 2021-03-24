Jennifer Aniston: Sus mejores películas en su carrera para disfrutarlas una y otra vez. ¿Con cuál te quedas?

Jennifer Aniston ha dejado huella por su inolvidable participación en la serie 'Friends', pero más allá ha tenido un gran lista con varias producciones cinematógraficas para disfrutarlas una y otra vez. Aquí te presentamos las mejores.

'Una buena chica'

Se trata de una comedia con tintes de drama donde Jennifer Aniston es una mujer infelizmente casada con un hombre adicto a la marihuana. Ella es cajera y comienza una amistad que se volverá romance, con un nuevo empleado con el que vivirá un sinfín de aventuras.

'Una esposa de mentira'

En esta cinta, Jennifer interpreta a una mujer que debe hacerse pasar por algo que no es, en este caso la ex-esposa de Sandler. Su talento y belleza opacan al de la modelo Brooklyn Decker.

'Viviendo con mi ex'

Una comedia romántica que cuenta cómo la relación de los protagonistas ha terminado pero deben de seguir viviendo bajo el mismo techo por un tiempo más. Es muy divertida, peron poco recomendable para ver en una pareja que esté cruzando por problemas.

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'Mi novia Polly'

Un hombre decepcionado con su luna de miel, encuentra una esperanza para volver a amar en una vieja amiga de colegio, que en este caso es Jennifer Aniston y qué tremenda mujer.

'A él no le gustas tanto'

Aunque no es la protagonista, en este film Jennifer Aniston parece referenciarse a ella misma y sus problemas de amor, en donde interpreta a una mujer que busca el amor y tener una relación más formal con su novio a quien le da un ultimatum.

'Quiero matar a mi jefe'

A través de este largometraje, una mujer dicta al sexo acosa a su empleado, ahí la actriz quiere hacer todo lo posible por acostarse con su subordinado y cumplir sus fantasías a rienda suelta, pero se le complica un poco.

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