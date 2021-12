Jennifer Love Hewitt sí tuvo a su Aiden de la vida real.

En Almas Perdidas (Ghost Whisperer), Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt) se consolidó como nuestra médium favorita y sobre todo de confianza, además de por ayudar a los espíritus, también por su manera encantadora de ver la vida y por la maravillosa familia que formó al lado de su pareja en la serie, el apuesto Jim Clancy (David Conrad).

Y es justamente sobre esta familia lo que te platicaremos a continuación, pues si bien en la serie vimos que su amor dio como fruto a su hijo Aiden Lucas Clancy (Connor Gibbs), un niño muy poderoso que había heredado el don de su mamá y mucho más, en la vida real a Jennifer Love Hewitt le pasó algo muy similar.

Pero no nos referimos a que la entrañable protagonista del personaje de Melinda también tiene ese don de ver fantasmas o incluso alguno de sus hijos, sino que va más allá. Aunque la extraña coincidencia de todo esto es que en realidad está viviendo un momento muy mágico.

Por un lado, Melinda demostró en la serie que lo suyo es la familia y Jennifer tampoco se queda atrás. En la actualidad, la actriz y cantante está felizmente casada con el actor estadounidense Brian Hallisay, con quien tiene 3 hijos.

Y justamente este 2021 le dio la bienvenida a su más reciente integrante, ya que el pasado mes de septiembre se convirtió en mamá por tercera ocasión y se llama nada menos que Aidan James. ¡Sí! El nombre es casi igual al de su hijo en ficción, Aiden Lucas; sin embargo, este pequeñito le llegó en un momento súper especial.

Incluso compartió su felicidad a través de sus redes sociales, donde varios de sus fanáticos se dieron cuenta de estas mágicas coincidencias del nombre de su hijo, que fue de inmediato relacionado con Aiden Lucas de Almas Perdidas; además de Aidan, también tiene a Autumn James y Atticus James Hallisay.

Aunque en medio de esta dicha, Jennifer Love Hewitt ha vivido momentos difíciles, como el que atravesó el pasado mes de octubre, cuando anunció que se retiraría por un momento de las plataformas digitales, esto con el fin de enfocarse en su familia, sobre todo en su hijo recién nacido.

Incluso surgió una versión que apuntaba que Jenn se alejó de todos debido al cambio físico que le trajo el embarazo; asimismo, en alguna ocasión manifestó que las redes sociales la hacen sentirse que no es “suficiente” y expresó: “Como si no fuera suficiente; como si no hiciera lo suficiente; como si no estuviera recuperando mi cuerpo lo suficientemente rápido o dando lo suficiente”.

Pero tras varias semanas sin actividad en redes, el público volvió a celebrar el regreso de Love Hewitt a Internet, pues ya se mantiene un poco más activa, sobre todo en sus Instagram Stories; el 31 de octubre compartió un post felicitando a su esposo y su más reciente publicación fue sobre la última película navideña en la que participa: ‘Pups Alone'.

Sin embargo, todavía queda la duda de su retorno a la serie 9-1-1, ya que su personaje sigue sin aparecer y esto ha levantado sospechas sobre si volverá a este drama o ya no.



