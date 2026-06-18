Jim Carrey, actor candiense, sobre los sentimientos: “Se puede olvidar lo que pasó, pero no cómo se sintió"

James Eugene Carrey, mejor conocido como Jim Carrey, reconocido actor, comediante y productor canadiense, es una de las figuras más importantes en Hollywood debido a su gran versatilidad actoral en pantalla. Una de las cintas más emblemáticas y exitosas de su carrera es “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, en donde además de compartir créditos con la actriz Kate Winslet, el personaje que interpreta el actor dice una frase muy poderosa sobre los sentimientos “Se puede olvidar lo que pasó, pero no cómo se sintió", con estas palabras se hace referencia a que son más poderosos los sentimientos y las emociones que la propia mente y los recuerdos ya que estos se pueden desvanecer con facilidad, pero la huella y rastro que dejó una experiencia que impactó directamente en las emociones, no.

¿De qué trata la película “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”?

Esta cinta, estrenada en 2004, pertenece al género de drama y ciencia ficción, y narra la historia de Joel y Clementine, una pareja, que luego de terminar, se somete a un procedimiento para borrar todos los recuerdos que tienen del otro, esto al no poder superar la ruptura por lo que la mejor opción es dejar todo en manos de personas expertas que trabajan en una clínica. Esta película cuenta con un elemento visual muy interesante ya que el color de pelo de la protagonista cambia dependiendo del ciclo emocional en el que se encuentre, lo que lleva al espectador a reconocer cada fase. El mensaje central de la cinta se basa en expresar que el dolor y los errores cometidos son parte de la vida y que incluso intentar querer borrarlos para siempre también conlleva no conocer la felicidad y plenitud; por ejemplo la sensación de estar enamorado.

Esta cinta tuvo tanto impacto que obtuvo el Premio Oscar en la categoría “Mejor Guión Original” en la la 77.ª edición en el año 2005 y aunque Kate Winslet estuvo nominada como “Mejor Actriz”, no se logró llevar la estatuilla.

¿Quién es Jim Carrey?

Jim Carrey es uno de los actores más destacados hoy en día en la industria cinematográfica. Una de sus grandes peculiaridades es que tiene una gran expresividad gestual y su versatilidad actoral lo ha posicionado como una de las figuras más consolidadas dentro del ámbito actoral. Algunos de los largometrajes más conocidos de su carrera son: El show de Truman, El lunático, El Grinch, Una serie de eventos desafortunados, La Máscara, Todopoderoso, Mentiroso compulsivo, Sonic, la película, solo por mencionar algunos.