En caso de materializarse esta podría convertirse en una de las noticias más importantes del cine en los últimos años como también una de las más anheladas. Es una realidad que su personaje marcó un antes y un después y que tuviera el cariño del público. A esto agregar que parece que hay buenas posibilidades de que el retorno se materialice y Johnny Depp regresaría de esta manera a Piratas del Caribe.

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Vale volver un poco atrás en el tiempo y recordar que Disney no parecía tener intención alguna de volver a trabajar con el actor como también el mismo intérprete en más de una entrevista se había mostrado totalmente reticente a regresar con Jack Sparrow.

Ahora bien, el tiempo ha hecho lo suyo como también los requerimientos de los fans para que regrese definitivamente han ayudado.

Y a su vez, y un dato no menor, el mismo estadounidense ha suavizado su postura y lo que hace unos años era una negativa rotunda ahora puede ser un sí. Dato este escenario, comencemos a explicar cómo se desencadenarían los hechos.

¿Cómo regresaría Johnny Depp a Piratas del Caribe? Portales británicos como The Sun y Mirror han afirmado que Johnny Depp tendría una prueba piloto del proyecto en febrero del 2023 en una localidad secreta del Reino Unido. El título provisional de la nueva película, realizada por Disney, sería A Day At The Sea.



Si esto sucede sin duda que sería un nuevo impulso a la carrera de Johnny, la misma que él consideró completamente acabada en el juicio que lo enfrentó a Amber Heard, su exesposa que no quedó bien parada en esta instancia judicial ya que las autoridades determinaron que difamó al actor y debe pagarle más de 10 millones de dólares en compensación a esa acción.

La realidad está en que va dando sólidos pasos a su retorno a la pantalla grande y los rumores cada vez más numerosos ayudan en esta premisa.

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Desde antes y durante el juicio Johnny Depp se distanció de la pantalla grande y algunos de sus proyectos alternos volvieron a impulsarlos luego del veredicto.

Entre ellos sobresale la banda Hollywood Vampires, banda que integra con el cantante Alice Cooper y los guitarristas de Aerosmith Joe Perry y el de la banda de Alice Cooper, Tommy Henriksen.

