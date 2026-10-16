4 ideas de photocards de Huntrix tipo Álbum PCs para una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Las photocards se han convertido en uno de los artículos favoritos de las fans del K-pop, ya que permiten coleccionar imágenes especiales de sus artistas y crear sets inspirados en sus álbumes favoritos. El universo de K-Pop Demon Hunters también ofrece muchas posibilidades para diseñar tarjetas de Rumi, Mira y Zoey con una estética que combine sus looks de cazadoras con detalles propios de las colecciones coreanas. Si quieres armar tus propias photocards de HUNTRIX, puedes inspirarte en los formatos de álbum, las selfies de camerino y las ediciones especiales con acabados brillantes. La clave está en cuidar tanto el diseño del frente como el reverso para que cada pieza parezca parte de una colección completa.

Diseños de photocards de HUNTRIX que parecen sacados de un álbum oficial de K-pop

Para conseguir un resultado digno de una colección, puedes utilizar el formato estándar de 55 × 85 mm, con esquinas ligeramente redondeadas. También vale la pena jugar con diferentes estilos para que cada tarjeta tenga una identidad propia: desde fotografías misteriosas hasta versiones holográficas y diseños casuales inspirados en los beneficios de preventa. Estas cuatro ideas de las HUNTRIX te ayudarán a crear un set variado, con detalles visuales que distingan cada photocard y permitan representar diferentes facetas de las protagonistas de K-Pop Demon Hunters.

