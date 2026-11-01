7 photocards de Stray Kids que son ideales solo para las verdaderas fans

Ser fan de Stray Kids va mucho más allá de escuchar sus canciones y seguir sus presentaciones. Para muchas STAY, coleccionar photocards también es una forma de conservar recuerdos de cada era del grupo y tener un pedacito de sus integrantes. Sin embargo, no todas las tarjetas tienen el mismo valor para quienes disfrutan de este hobby. Si estás buscando piezas especiales para ampliar tu colección, existen opciones que sí son originales y pertenecen a lanzamientos oficiales, beneficios de preventa (POB) y mercancía de eventos del grupo. La clave está en distinguirlas de las tarjetas fanmade o de las réplicas que suelen circular en internet.

Las siete photocards de Stray Kids que pueden convertirse en las favoritas de tu colección

No se trata únicamente de elegir una fotografía bonita. Algunas de estas tarjetas destacan porque pertenecen a promociones de tiendas oficiales, otras fueron lanzadas para celebrar encuentros con STAY y algunas están relacionadas con etapas importantes de la discografía del grupo. Estas son las opciones que puedes buscar y conseguir a través de tiendas de K-pop que realizan envíos en México.

