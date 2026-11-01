7 photocards de Stray Kids que son ideales solo para las verdaderas fans
¿Tienes alguna de estas siete joyas en tu binder? Son photocards de Stray Kids que toda STAY quisiera conseguir
Ser fan de Stray Kids va mucho más allá de escuchar sus canciones y seguir sus presentaciones. Para muchas STAY, coleccionar photocards también es una forma de conservar recuerdos de cada era del grupo y tener un pedacito de sus integrantes. Sin embargo, no todas las tarjetas tienen el mismo valor para quienes disfrutan de este hobby. Si estás buscando piezas especiales para ampliar tu colección, existen opciones que sí son originales y pertenecen a lanzamientos oficiales, beneficios de preventa (POB) y mercancía de eventos del grupo. La clave está en distinguirlas de las tarjetas fanmade o de las réplicas que suelen circular en internet.
Las siete photocards de Stray Kids que pueden convertirse en las favoritas de tu colección
No se trata únicamente de elegir una fotografía bonita. Algunas de estas tarjetas destacan porque pertenecen a promociones de tiendas oficiales, otras fueron lanzadas para celebrar encuentros con STAY y algunas están relacionadas con etapas importantes de la discografía del grupo. Estas son las opciones que puedes buscar y conseguir a través de tiendas de K-pop que realizan envíos en México.
- KARMA POB Pop-Up 1 Week. Una de las opciones más interesantes es la photocard del álbum KARMA correspondiente al beneficio Pop-Up de una semana. Este tipo de tarjeta es especial porque está relacionado con una promoción de tiempo limitado y no forma parte de las inclusiones habituales de cualquier versión del disco. Es una buena alternativa para quienes quieren reunir recuerdos de esta era del grupo.
- KARMA POB Soundwave. Para quienes disfrutan coleccionar diferentes versiones de una misma era, esta tarjeta es otra alternativa. Se trata de un beneficio de preventa identificado con Soundwave, una tienda surcoreana conocida por sus promociones de K-pop. Su diseño es diferente al de otras versiones POB, por lo que puede complementar una colección dedicada a KARMA.
- KARMA SKZOO Version POB. Los personajes SKZOO también tienen un lugar especial dentro del universo de Stray Kids. Por eso, esta photocard relacionada con la versión SKZOO de KARMA es una pieza que vale la pena considerar. Combina dos elementos muy queridos por STAY: los integrantes y sus representaciones animadas. Es especialmente atractiva para quienes coleccionan mercancía de ambos conceptos.
- SKZ 5’Clock: quinta reunión de fans. Las photocards de los fanmeetings son recuerdos especiales porque están vinculadas con encuentros que el grupo realiza para convivir con sus seguidores. La colección de SKZ 5’Clock, correspondiente a su quinto fanmeeting, es una de esas piezas que pueden darle un toque diferente a cualquier binder. Además, permite conservar un recuerdo de una etapa particular de la relación entre Stray Kids y STAY.
- DO IT Soundwave Photocard. Otra pieza que merece un espacio en esta selección es la photocard de SKZ IT TAPE DO IT, correspondiente al beneficio de Soundwave. Es una alternativa para quienes quieren sumar material de los lanzamientos más recientes a su colección y no quedarse únicamente con las tarjetas de álbumes anteriores.
- dominATE: celebrATE POB. Para las STAY que siguen de cerca la trayectoria musical del grupo, esta photocard relacionada con dominATE: celebrATE también puede ser una adquisición interesante. Su atractivo está en que pertenece a una línea de mercancía vinculada con una de las etapas de conciertos y celebraciones del grupo. Es una opción que puede complementar una colección enfocada en sus actividades musicales y presentaciones.
- THIS & THAT POB YES24. Finalmente, una opción para quienes disfrutan de los beneficios de preventa es la photocard POB de THIS & THAT correspondiente a YES24. Lo interesante de estas tarjetas es que cada tienda participante puede ofrecer un beneficio distinto, de modo que las coleccionistas pueden buscar varias versiones del mismo lanzamiento.