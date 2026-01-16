BTS anuncia nuevo álbum: estos son los regalos exclusivos que tendrá y cómo conseguirlos

BTS no solo sorprendió al confirmar fechas de conciertos de su gira mundial, sino también confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Arirang’, que incluirá regalos exclusivos para los fans que lo adquieran antes que todos.

Se trata del quinto disco de estudio que lanzará la banda de KPop y contará con varias versiones y sorpresas, así lo anunciaron en su sitio oficial Weverse, en donde los fans pueden comprar su Amry Membership para la preventa de los conciertos.

Lo que se sabe hasta ahora es que el álbum tendrá 14 canciones, y saldrá en vinilo, CD, sets especiales que incluirán material exclusivo por tiempo limitado y para quienes lo compren con antelación, así que no todos los fans podrán tenerlos .

BTS confirmó un nuevo álbum.|(ESPECIAL)

¿Cuándo sale ‘Arirang’, el nuevo álbum de BTS?

BTS tiene programado el lanzamiento de su nuevo álbum el próximo 19 de marzo, justo a tiempo para sus conciertos en México, que están fechados en mayo. La preventa de los discos comienza hoy 16 de enero a las 11:00 de la mañana desde Seúl; es decir, que en México está disponible desde la noche del 15 de enero.

Cuándo son los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la CDMX son el 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Hasta ahora, no se han anunciado más fechas, pero es posible que lo hagan si la venta de boletos resulta un éxito con llenos totales, lo cual podría ocurrir, pues la banda coreana no ha pisado suelo Azteca desde 2017.

La preventa de boletos para BTS en concierto es el 22 de enero, pero recuerda que para participar necesitas el Army Membership, que se puede conseguir en Weverse antes del 18 de enero, que te lanzará un número de 9 dígitos con el que podrás acceder. Mientras que la venta general será a partir del sábado 24 de enero a las 9:00 am.