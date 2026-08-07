¡Molestas! ARMY exige restauración del antiguo blog de BTS luego de que este sufriera cambios

Sin duda alguna una de las comunidades de fans más importantes hoy en día son las armys, mismas que en todo momento han mostrado todo su apoyo a la exitosa banda surcoreana BTS. Sin embargo, este día se encuentran en tendencia luego de que a través de redes sociales lanzaran una campaña para pedir a BIGHIT MUSIC, empresa discográfica y de entretenimiento surcoreana; famosa por administrar grupos como BTS y TXT, que restauraran el antiguo blog de BTS, ya que dejó de tener contenido exclusivo sobre los inicios de la banda conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

BTS: ARMY lanza campaña en redes para exigir restauración del antiguo blog de BTS

Una de las razones por las que el ARMY se encuentra molesto es porque el blog era considerado de gran valor sentimental ya que este tenía contenido previo a que BTS fuera un fenómeno mundial, en este los integrantes lucían distintos, con otra energía, pero con el mismo talento de siempre. Sin embargo, luego de detectar cambios, las fans han solicitado que todo vuelva a la normalidad. Hasta el momento existen hashtags para viralizar la situación y que puedan obtener respuestas. Si bien, algunas personas han hecho especulaciones sobre un “posible hackeo”, esta información no está confirmada aún y tampoco existe, hasta el momento, un comunicado en donde HYBE Corporation, agencia del exitoso grupo, revele las causas de dichos cambios, o bien; si todo volverá a la normalidad pronto.

BTS: Polémica por retirarse de los Grammys

Recientemente la exitosa banda surcoreana, intérprete de éxitos como "Dynamite" y "Butter" dió a conocer que no será parte de la 69ª edición de los Premios Grammy, esto luego de que La Academia de la Grabación diera a conocer que una nueva categoría se integraba a la premiación la cual era “Mejor Interpretación de Música Pop Asiática” pues fue a través de redes sociales que los integrantes de BTS emitieron un contundente mensaje; “Esperamos que nuestra música se escuche y se aprecie por lo que es, sin divisiones regionales ni lingüísticas. Agradecemos a Army y a todos los que siempre nos han apoyado”. Luego de esto muchas fans han demostrado su apoyo absoluto a la agrupación, reconociendo el gran impacto global que tienen al día de hoy.

