¿Qué significa ‘JUMP’? La icónica canción de BLACKPINK, letra completa y traducción, a un año de su estreno

En pleno 2026 podemos decir que el KPop es uno de los géneros musicales más importantes y dominantes de la escena mundial y una de las agrupaciones que han dado mucho de qué hablar en los últimos años es BLACKPINK, quienes han conseguido marcar un antes y después.

Fue el 11 de julio cuando estrenaron su icónica canción “JUMP” con la que hicieron su comeback luego de casi dos años de incertidumbre luego de que las integrantes Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa comenzaran a tomar rumbos ciertamente distintos de manera individual.

La canción en seguida llegó a lo más alto de las listas de popularidad y a un año de su lanzamiento el video oficial acumula más de 407 millones de vistas en YouTube y en la plataforma de Spotify lleva más de 600 millones de escuchas, siendo esta la canción principal del EP 'DEADLINE', con el que también salieron de gira.

¿Qué significa la canción de “JUMP” de BLACKPINK?

Este comeback marcó el potente regreso de esta agrupación de KPop con un estilo que mezcló el género synth -pop con el hardstyle con una canción considerada como un himno de empoderamiento donde las chicas disfrutan de una noche de fiesta retratando la amistad que Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa han construido a través de los años.

Podemos interpretar que la historia de una noche de chicas donde reina la liberación y amistad luego de que recuperan su control, la libertad invita a salir y bailar.

La letra relata la historia de una noche de chicas llena de liberación. Comienza con un mensaje directo a un exnovio sobre cómo recuperan su control y locura. El coro funciona como una invitación directa para dejar los miedos atrás y saltar con total libertad en la pista de baile.

¿Qué dice la canción “JUMP” de BLACKPINK en español?

Esta canción tiene un significado especial, pues además de ser el regreso de BLACKPINK, también mostró una evolución dentro de cada integrante, donde la letra que comparte el idioma coreano e inglés dice lo siguiente:

No soy tan fácil de domar

Deberías verme cuando estoy bajo las luces

Todas mis lágrimas se convierten en diamantes

Esa es la forma más dulce de escapar

Cada vez que vuelva esa sensación

Puede que me quede toda la noche

Apuesto a que ahora lo entiendes

Me lucí, ¿verdad que sí?

No te confundas sobre quién es quién, wo-oh-oh

¿Crees que tú mandas aquí?

Supongo que te demostraremos lo contrario

Yo sí camino y hablo

Cierra los ojos, uno, dos, tres (Salta)

Salta

Salta

Salta

Salta

Así que ven conmigo, te haré volar

Soy esa diva que le da sabor a tu vida

Sabes que tengo justo lo que te gusta

Así que ven conmigo, date prisa, uh, salta (Salta)

Mírame tomar el control del lugar

Ya estoy brillando, y mis chicas también vendrán a hacerlo (Salta)

Mírame como enciendo el lugar

Te quiero ver bailar, bebé, saltando al ritmo del bajo

¿No la estás pasando bien?

No tengo que dar explicaciones

Estoy con todas mis hermanas

Volviéndolos locos

Sabes que estamos en una misión

A todo gas y sin frenos

Estamos rompiendo el sistema

Estamos rompiendo esta jaula

Apuesto a que ahora lo entiendes

Devoré, ¿verdad que sí?

No olvides ni un segundo quién es quién

¿Crees que tú mandas aquí?

Supongo que te demostraremos lo contrario

Yo sí camino y hablo

Cierra los ojos, uno, dos, tres (Salta)

Sa-sa-salta

Salta

Salta

Salta

Así que ven conmigo, te haré volar

Soy esa diva que le da sabor a tu vida

Sabes que tengo justo lo que te gusta

Así que ven conmigo, date prisa, uh, salta (Salta)

Mírame tomar el control del lugar

Ya estoy brillando, y mis chicas también vendrán a hacerlo (Salta)

Mírame como enciendo el lugar

Te quiero ver bailar, bebé, saltando al ritmo del bajo

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