Fandom de Blackpink reacciona al “Jenlisa” y revive shipeos

Las imágenes del regreso de Blackpink a los escenarios no solo colapsaron las redes sociales este fin de semana por su presentación en Singapur, sino por una acción entre Jennie y Lisa.

De acuerdo con las imágenes que invadieron la red se logra ver la química que hay más allá de una amistad entre Jennie y Lisa ya que aparentemente se habrían besado durante su concierto, aunque el video no muestra con certeza lo que pasó el fandom revivió los shipeos internos de Blackpink como si fuera 2019 otra vez.

DAMN RIGHT THEY DID THAT pic.twitter.com/aOhyFa0Z7R — kenji 𓅓 (@yk2aii) November 30, 2025

Los shipeos y supuestas “relaciones” dentro de BLACKPINK

Aunque ninguna integrante ha confirmado que exista algo más allá de la amistad, los fans llevan años alimentando shipeos entre ellas. Aquí los más populares:

JenLisa (Jennie + Lisa): El ship resucitó en este concierto, ya que los fans aseguran que entre ellas hay química, miradas y momentos cercanos en backstage.

ChaeLisa (Rosé + Lisa): Según el fandom entre ellas hay una super amistad que no conoce de límites, ya que muchos clips muestran a Rosé abrazando a Lisa o cuidándola.

JenRosé (Jennie + Rosé): Sus fans resaltan cómo se buscan en el escenario y los abrazos prolongados que se dan arriba y abajo del escenario, por eso las ven como su pareja favorita.

JiJen (Jisoo + Jennie): Jisoo una vez comentó que Jennie era como su “cómplice”, lo cual los fans interpretaron a su manera.

JiLisa (Jisoo + Lisa): Fans empezaron a hacer el ship de estas artistas luego de que ambas coincidieron en un viaje laboral y compartieron selfies.

¿Quiénes son las parejas de las integrantes de Blackpink?

Este 2025 no nos sorprendió con una confirmación de noviazgo, sin embargo, hubo rumores que las relacionaban con nombres muy famosos o hasta posibles reconciliaciones.

Durante este año, Lisa ha sido vinculada con Frédéric Arnault, heredero de LVMH, mientras que en el caso de Jennie, se habla de una supuesta reconciliación con V de BTS, y un nuevo romance con Ninco Hiraga.

En cuanto a Jisoo, surgieron rumores sobre un posible romance con Cha Eun Woo basados en supuestas filtraciones de citas. Rosé es la única integrante que no fue relacionada en temas de pareja.