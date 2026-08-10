OFICIAL: Estas son las fechas en las que miembros de Seventeen se unirán al servicio militar, desde Mingyu hasta Dino

SEVENTEEN, una de las agrupaciones más populares de K-pop comienza a generar incertidumbre entre sus fans pues varios de sus integrantes acudirán a cumplir con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, por lo que hasta ahora se sabe que el grupo tendrá que adaptar sus actividades durante los próximos años.

A través de un comunicado difundido este 10 de agosto, PLEDIS Entertainment señaló que Mingyu, Seungkwan y Dino se sumarán a sus compañeros que ya han iniciado o tienen programado cumplir con su obligación militar este año.

¿Cuándo inician el servicio militar obligatorio los integrantes de SEVENTEEN?

Cabe recordar que SEVENTEEN está integrado por S.COUPS, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The 8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon y Dino.

De todos los integrantes Jeonghan ya cumplió su periodo de servicio y regresó a las actividades del grupo este 25 de junio de 2026. Sin embargo, la mayoría de sus compañeros apenas ingresarán a cumplir con su deber en los próximos días, a continuación te presentamos las fechas en las que comenzarán sus actividades



Wonwoo: inició el servicio el pasado 3 de abril del 2025 como trabajador del servicio público y se espera sea dado de baja en enero de 2027.

inició el servicio el pasado 3 de abril del 2025 como trabajador del servicio público y se espera sea dado de baja en enero de 2027. Vernon: comenzará su servicio alternativo el 20 de agosto de 2026.

comenzará su servicio alternativo el 20 de agosto de 2026. Woozi y Hoshi: tienen previsto comenzar su servicio militar en septiembre.

tienen previsto comenzar su servicio militar en septiembre. DK : ingresará al Ejército como soldado activo el 8 de septiembre de 2026.

: ingresará al Ejército como soldado activo el 8 de septiembre de 2026. Mingyu: comenzará su servicio militar alternativo el 10 de septiembre de 2026.

comenzará su servicio militar alternativo el 10 de septiembre de 2026. Seungkwan y Dino: ingresarán al Ejército el 26 de octubre de 2026 como miembros de la banda militar.

ingresarán al Ejército el 26 de octubre de 2026 como miembros de la banda militar. S.COUPS: Se encuentra exento de realizar el servicio debido a una lesión grave en la rodilla izquierda, una rotura de ligamento nivel 5.

Se encuentra exento de realizar el servicio debido a una Joshua, Jun y The 8: son integrantes extranjeros y su situación no corresponde al mismo régimen de servicio militar obligatorio de los miembros surcoreanos.

¿SEVENTEEN tendrá una pausa?

La llegada del servicio militar no significa que SEVENTEEN se separe. Sin embargo, sí supone una importante transformación en sus actividades como grupo completo.

En el comunicado también se ha explicado que los integrantes que comiencen su servicio no podrán participar en las actividades de SEVENTEEN mientras estén cumpliendo con su obligación militar. Sin embargo, hizo hincapié en que se preparó contenido con anticipación para que los integrantes puedan mantenerse conectados con CARAT durante sus ausencias.