Jisoo de BLACKPINK protagoniza el nuevo K-drama y ya hay fecha de estreno

Este año uno de los k-drmas más esperados por los fans es el que protagonizará la integrante de BLACKPINK , Jisoo, donde compartirá créditos con el actor y cantante Seo In-Guk.

Este nuevo proyecto que se estrenará el próximo 6 de marzo a través de plataformas de streaming y el cual consolidará la carrera de Jisoo como actriz, sin descuidar su faceta como cantante, quien está a días de presentar el lanzamiento de su nuevo mini albúm “DEADLINE” junto a la agrupación surcoreana.

¿De qué trata el nuevo K-drama donde Jisoo integrante de BLACKPINK será protagonista?

Este k-drama se centrará en la vida de la productora Seo Mi-rae, personaje protagonizado por Jisoo quien cansada de no encontrar el amor, la rutina laboral y personal decide probar una aplicación de citas, en esta plataforma puede experimentar romances con versiones idealizadas de parejas perfectas. Sin embargo, su vida comienza a cambiar cuando Park Kyeong-nam (Seo In-Guk), un compañero de trabajo aparentemente frío y distante, empieza a mostrar una faceta inesperada.

La serie promete momentos divertidos y situaciones románticas en tiempos donde la tecnología influye cada vez más en las relaciones personales.

¿Quién es Jisoo y cómo ha sido su trayectoria artística?

Kim Ji-soo, conocida artísticamente como Jisoo, debutó en 2016 como parte de BLACKPINK, uno de los grupos femeninos más influyentes del K-pop a nivel mundial.

Actualmente es reconocida como un icono global debido a su trabajo dentro de la agrupación, como solista conquistando escenarios internacionales, encabezando listas musicales y siendo imagen de importantes marcas de lujo de moda.

En el ámbito actoral, su primer papel protagónico fue en 2021 con Snowdrop, donde interpretó a Eun Young-ro, gracias a ese papel su actuación generó conversación internacional, mientras que en 2025 participó en Newtopia una historia que combinó romance y suspenso en un contexto apocalíptico. Durante estos proyectos la cantante ha demostrado un avance y maduración al estar frente a las cámaras, por lo que muchos espectadores esperan que en este nuevo proyecto Jisoo supera sus actuaciones anteriores.