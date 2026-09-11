5 K-Dramas de Disney+ que debes ver si te enamoraste de “En tu mejor momento”

Si después de terminar “En tu mejor momento” y te quedaste con ganas de otra historia capaz de provocar mariposas en el estómago, lágrimas y una buena dosis de romance, Disney+ tiene varias opciones que vale la pena agregar a tu lista. El K-drama protagonizado por Lee Sung-kyung y Chae Jong-hyeop conquistó por presentar una relación marcada por el pasado, las heridas emocionales y la posibilidad de comenzar de nuevo.

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Sí aún no ves esta historia coreana no dejes de lado agregarla a tu catálogo ya que la historia de Chan y Haran combina romance y drama en 12 capítulos, ya que sigue la historia de un hombre sumamente optimista que intenta descongelar el corazón de una diseñadora atrapada en el dolor de su pasado, ayudándola a sanar a través del amor.

A continuación te presentamos las producciones coreanas con amores complicados, encuentros inesperados, secretos y personajes que deben aprender a abrir nuevamente su corazón que actualmente puedes encontrar en la plataforma de streaming Disney+ y el cual podrás hacer un maratón de K-dramas.

5 K-dramas que debes ver si te enamoraste de “En tu mejor momento”

1.- “Llámalo amor”

Si te conquistó el romance lleno de emociones de “En tu mejor momento”, “Llámalo amor” es una excelente opción. La historia sigue a Woojoo, una mujer que busca vengarse de quien considera responsable de la desgracia de su familia, pero su plan cambia cuando conoce a Dongjin, un hombre solitario con quien comienza a desarrollar sentimientos inesperados.

2.- “Soundtrack #1"

Para quienes disfrutan de los romances que nacen de una amistad, “Soundtrack #1” cuenta la historia de Eunsoo y Sunwoo, dos amigos que llevan casi 20 años conociéndose y cuya relación comienza a cambiar cuando tienen que vivir juntos. Con Park Hyung-sik y Han So-hee como protagonistas, el drama combina música y amistad.

3.- “La corona perfecta”

“La corona perfecta” es una alternativa para quienes buscan romance, poder y conflictos de clase. Este título está ambientado en una Corea del siglo XXI con monarquía constitucional donde la historia sigue a Huiju, una heredera que tiene prácticamente todo excepto el estatus social que desea, hasta que conoce al príncipe Ian.

4.- “Moving”

Si quieres una historia con mucho más que romance, “Moving” combina drama, acción, fantasía y relaciones familiares. La serie sigue a varios jóvenes que ocultan que poseen habilidades sobrenaturales, mientras sus padres también intentan mantener en secreto un pasado relacionado con esos poderes.

5.- “Una tienda para asesinos”

Este K-drama es ideal si quieres cambiar el romance por acción y suspenso, ya que la historia cuenta la historia de un joven que tras la repentina muerte de su tío descubre que heredó un misterioso centro comercial y pronto se convierte en el objetivo de personas que buscan apoderarse de la mercancía que él dejó atrás.