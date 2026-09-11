5 K-Dramas de Disney+ que debes ver si te enamoraste de “En tu mejor momento”
Si el romance, las emociones intensas y las historias de sanación de “En tu mejor momento” te conquistaron, Disney tiene otras series coreanas que podrían convertirse en tus próximas favoritas.
Si después de terminar “En tu mejor momento” y te quedaste con ganas de otra historia capaz de provocar mariposas en el estómago, lágrimas y una buena dosis de romance, Disney+ tiene varias opciones que vale la pena agregar a tu lista. El K-drama protagonizado por Lee Sung-kyung y Chae Jong-hyeop conquistó por presentar una relación marcada por el pasado, las heridas emocionales y la posibilidad de comenzar de nuevo.
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Sí aún no ves esta historia coreana no dejes de lado agregarla a tu catálogo ya que la historia de Chan y Haran combina romance y drama en 12 capítulos, ya que sigue la historia de un hombre sumamente optimista que intenta descongelar el corazón de una diseñadora atrapada en el dolor de su pasado, ayudándola a sanar a través del amor.
A continuación te presentamos las producciones coreanas con amores complicados, encuentros inesperados, secretos y personajes que deben aprender a abrir nuevamente su corazón que actualmente puedes encontrar en la plataforma de streaming Disney+ y el cual podrás hacer un maratón de K-dramas.
5 K-dramas que debes ver si te enamoraste de “En tu mejor momento”
1.- “Llámalo amor”
Si te conquistó el romance lleno de emociones de “En tu mejor momento”, “Llámalo amor” es una excelente opción. La historia sigue a Woojoo, una mujer que busca vengarse de quien considera responsable de la desgracia de su familia, pero su plan cambia cuando conoce a Dongjin, un hombre solitario con quien comienza a desarrollar sentimientos inesperados.
2.- “Soundtrack #1"
Para quienes disfrutan de los romances que nacen de una amistad, “Soundtrack #1” cuenta la historia de Eunsoo y Sunwoo, dos amigos que llevan casi 20 años conociéndose y cuya relación comienza a cambiar cuando tienen que vivir juntos. Con Park Hyung-sik y Han So-hee como protagonistas, el drama combina música y amistad.
3.- “La corona perfecta”
“La corona perfecta” es una alternativa para quienes buscan romance, poder y conflictos de clase. Este título está ambientado en una Corea del siglo XXI con monarquía constitucional donde la historia sigue a Huiju, una heredera que tiene prácticamente todo excepto el estatus social que desea, hasta que conoce al príncipe Ian.
4.- “Moving”
Si quieres una historia con mucho más que romance, “Moving” combina drama, acción, fantasía y relaciones familiares. La serie sigue a varios jóvenes que ocultan que poseen habilidades sobrenaturales, mientras sus padres también intentan mantener en secreto un pasado relacionado con esos poderes.
5.- “Una tienda para asesinos”
Este K-drama es ideal si quieres cambiar el romance por acción y suspenso, ya que la historia cuenta la historia de un joven que tras la repentina muerte de su tío descubre que heredó un misterioso centro comercial y pronto se convierte en el objetivo de personas que buscan apoderarse de la mercancía que él dejó atrás.
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