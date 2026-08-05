5 K-dramas para ver con tus hijos estas vacaciones de verano: son cortos, fáciles de entender y perfectos para maratonear en familia

Las vacaciones de verano son el mejor momento para pasar tiempo en familia y crear actividades que se pueden disfrutar en conjunto, entre una de ellas está el reunirse frente a la pantalla para descubrir historias nuevas que entretengan sin dejar de transmitir valores como la amistad, trabajo en equipo y la importancia de creer en uno mismo.

Aunque muchos K-dramas están dirigidos a un público adulto, también existen títulos familiares que pueden disfrutar tanto niños como adolescentes junto con sus padres, por lo que si estos días quieres aprovechar en ver nuevas historias en familia aquí te dejamos algunas sugerencias.

Si buscas historias con pocos episodios, humor ligero y mensajes positivos estas opciones son una excelente alternativa para convertir cualquier tarde de descanso en una divertido maratón.

5 K-dramas aptos para niños y que pueden ver durante las vacaciones

1.- Los chicos del bádmiton

Este k-drama corto de 16 episodios sigue a un grupo de jóvenes apasionados por el bádminton y durante el desarrollo de la historia encontrarás los valores como la amistad, el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo, su drama es tan ligero que los menores lo , pueden entender sin complicaciones.

2.- Navillera

Otro título que se ha ganado los corazones de las familias es el de Navillera, ya que está protagonizada por un hombre mayor que decide cumplir su sueño de aprender ballet, su mensaje de no rendirte y luchar por cumplir tus metas la convierte en una excelente opción para ver con tus hijos, principalmente si están en plena a adolescencia.

3.- El sonido de la magia

Esta producción mezcla música, fantasía y emociones, su trama invita a no perder la imaginación. Sus elementos mágicos y su tono esperanzador la hacen atractiva para toda la familia, además de ser ligera es súper corta de ver ya que solo cuenta con 6 episodios ideales para maratonear en un solo día.

4.- Hola, soy yo

Este kdrama te atrapará desde el segundo cero ya que su historia está llena de diversión, nostalgia y sobre todo nuestra el mundo de los adultos y los jóvenes, ya que la protagonista recibe la inesperada visita de su versión adolescente, la serie transmite mensajes sobre la autoestima, la confianza y la importancia de aceptar quiénes somos.

5.- El místico bar efímero

Esta última historia surcoreana mezcla de fantasía, humor y enseñanzas sobre la empatía, ya que trata de una misteriosa dueña de un bar que ayuda a resolver los problemas emocionales de las personas a través de los sueños.