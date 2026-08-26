5 K-Dramas inspirados en webtoons perfectos para días lluviosos: historias románticas, adictivas y emocionantes para maratonear

Si eres de los que empiezan en el mundo del género de los K-Dramas o ya eres amante de estos títulos pero buscas uno que te atrape desde el primer capítulo, estas producciones que te presentaremos a continuación son ideales para convertir el fin de semana en un maratón lleno de romances, misterios y romances intensos.

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Varios de estos títulos tuvieron un buen renacimiento tras lanzarse como webtoons y ahora que llegan a diversas plataformas de streaming se han ganado la aceptación y cariño del público, por lo que se convierten recomendaciones que puedes ver en cualquiera de los dos formatos.

5 K-Dramas inspirados en webtoons

1.- Mi compañero de cuarto es un zorro de 9 colas

Mi roomie es un zorro de nueve colas es un K-drama basado en el webtoon del mismos nombre de Na, en este título encontrarás una historia donde todo gira en Lee Dam, una estudiante universitaria que accidentalmente termina involucrada con un misterioso hombre identificado como Shin Woo-yeo, un misterioso hombre que lleva siglos intentando convertirse en humano.

2.- El amor es como un libro

Esta historia que mezcla romance con amistad, trabajo y segundas oportunidades se desarrolla en el mundo editorial y sigue a Kang Dan-i, una mujer que intenta reconstruir su vida profesional mientras se acerca nuevamente a Cha Eun-ho, un escritor y editor reconocido.

3.- Belleza interior

Otro K-drama que se ha colocado como el favorito de los fans es “Belleza interior”, su trama que combina romance con fantasía presenta el romance que nace entre una famosa actriz que por ciertos periodos puede cambiar de apariencia y un hombre que tiene dificultades para reconocer rostros.

4.- La belleza de Gangnam

Este otro título está basado en el webtoon de Gi Maeng-gi que tarata sobre Kang Mi-rae quien decide someterse a una cirugía estética después de años de burlas por su apariencia, pero al comenzar la universidad descubre que cambiar su rostro no necesariamente elimina sus inseguridades que experimenta a diario.

5.- El juez del diablo

El juez del diablo presenta una Corea distópica en la que los juicios se convierten en grandes espectáculos televisivos. El juez Kang Yo-han se convierte en una figura controvertida mientras intenta impartir justicia y mantiene ocultas sus verdaderas intenciones.